Die erste Herrenmannschaft der Weidener HC-Handballer hat im Heimspiel der Bezirksoberliga gegen den TSV Winkelhaid mit 30:22 die Oberhand behalten.

Die Hausherren hatten sich viel vorgenommen und wollten mit einem Erfolg nicht nur ihre Heimstärke untermauern, sondern auch einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Abstieg hinter sich lassen.Der Beginn mit 4:1 nach nur vier Minuten schien die gesteckten Ziele zu erfüllen, allerdings passte sich in der Folge das Niveau der Weidner dem des TSV Winkelhaid an. Der Rest der ersten Halbzeit war geprägt von Fehlern und Fehlwürfen. Der HC verteidigte phasenweise gut in der Abwehr, kassierte jedoch viele unglückliche Treffer nach Abprallern. Auch im Angriff wollte nicht viel gelingen. Der Halbzeitstand von 13:12 gegen die dezimierten Winkelhaider war zu wenig.Nach deutlichen Worten in der Kabine war den Max-Reger-Städtern eine andere Körperspannung anzumerken und sie setzten sich nach zehn Minuten in der zweiten Hälfte wenigsten mit drei Toren ab. Zwischen der 44. und 54. Minute gelang es dann, die Gäste über konsequentes Abwehrspiel zu knacken. Diesen gelang zehn Minuten lang kein Treffer und die HCler zogen auf 28:18 davon. Der Endstand von 30:22 brachte wichtige Zähler und den Anschluss ans Mittelfeld der Liga.Mit einem weiteren Erfolg beim SV Buckenhofen im letzten Spiel vor Weihnachten könnte der HC mit einem ausgeglichenen Punktekonto in die Feiertage gehen. Hierzu ist jedoch noch einmal voller Einsatz gefragt.HC-Tore: Zahn (1), Strasser (1), Konrad (2), Baunoch (2), Flierl (8), Szameitat (3), Werner (11/8), Prelle (2)