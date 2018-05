Spannend sieht anders aus: Bontu Kaba Desso gewann am Samstag mit deutlichem Vorsprung die Frauenwertung über 10 000-Meter beim traditionellen Weidener Straßenlauf. Die Athletin des Ausrichters DJK Weiden lag im Zieleinlauf mit 37:19 Minuten über fünf Minuten vor Sommerbiathletin Kerstin Schmidt (Edelweiß Siegritz/42:30) und Heike Moller (ohne Verein/43:06). "Das war wieder ein herausragender Auftritt von Bontu", sagte Streckenchef Reinhold Wildenauer. Die 26-jährige landete einen Start-Ziel-Sieg und wiederholte damit ihren Erfolg vom letzten Jahr. "Wenn du ein drittes Mal gewinnst, dann darfst du den Wanderpokal behalten", motivierte Wildenauer seine Athletin.

Einen Wanderpokal in Gedenken an den 2016 verstorbenen Dieter Bauer vergibt die DJK Weiden auch bei den Männern. Maximilian Zeus, der Sieger von 2017, nahm diesmal nicht teil, sondern reihte sich lieber in die rührige Helferschar rund um den 38. Weidener Straßenlauf ein. Damit war der Weg frei für Tim Ramdane Cherif. Der Läufer der LG Telis Finanz Regensburg musste allerdings deutlich mehr um den Sieg kämpfen als Kaba Desso. Bis Kilometer acht bildeten Swen Arnold und Thomas Poxleitner (beide DJK Weiden) mit dem Regensburger ein Führungstrio. Dann musste zunächst Poxleitner abreißen lassen, 1000 Meter vor dem Ziel konnte auch Arnold das Tempo nicht mehr mitgehen. Am Ende erreichte Ramdane Cherif in 35:19 Minuten mit 17 Sekunden Vorsprung das Ziel und erhielt von Maximilian Zeus den Siegerpokal überreicht. Die Plätze zwei und drei gingen an den Ausrichter.Bei optimalem Laufwetter verzeichnete die DJK Weiden zwar nicht ganz die Teilnehmerzahl vom vergangenen Jahr, als rund 350 Laufbegeisterte aller Altersklassen an den Start gingen. Aber mit diesmal 319 Startern zeigte sich Wildenauer auch zufrieden: "Das war okay. Die Zeiten waren durchgängig auf hohem Niveau." Vor allem die Bambini- und jüngeren Schülerklassen waren sehr stark besetzt. Gegenüber der Ausschreibung wurden die Strecken für die U10/U12 und U14/U16 leicht verkürzt.Ergebnisse400 MeterBambini männlich: 1. Fabio Prause (SV Plößberg) 1:29, 2. Jannik Döhnel (DJK Weiden) 1:35. Bambini weiblich: 1. Vanessa Kick (TSV Pleystein) 1:38, 2. Amelie Bock (TSV Pleystein) 1:40.1800 MeterM8: 1. Tobias Voit TV Vohenstrauß) 7:43, 2. Ferdinand Beierl (DJK Weiden) 7:45. M9: 1. Maximilian Wiejenaxake (DJK Weiden) 7:55, 2. Julian Reindl (TV Vohenstrauß) 8:09. M10: 1. Florian Faltermeier (LLC Marathon Regensburg) 7:13, 2. Paul Leistner (DJK Weiden) 7:17. M11: 1. Louis Bayerl (DJK Weiden) 6:50, 2. Jonas Hecht (RSV Concordia Windischeschenbach) 6:58. W8: 1. Eva Kaßeckert (TSV Friedenfels) 8:23, 2. Ida Haubner (SV Plößberg) 8:36. W9: 1. Nele Meier (DJK Weiden) 7:24., 2. Lara Marie Wittmann (TV Vohenstrauß) 7:54. W10 : 1. Marie Lobenhofer (DJK Weiden) 7:48, 2. Lenora Orlowski (DJK Weiden) 7:51. W11: 1. Luna Rother (TV Bechtsrieth) 7:08, 2. Marie Brunner (TV Vohenstrauß) 7:162225 MeterM12: 1. Gustav Bäumler (DJK Weiden) 9:03, 2. Max Zimmermann (Lauftreff Neunburg) 9:12. M13: 1. Tim Kiener (SV Plößberg) 9:03. M14: 1. Felix Breitner (TSV Friedenfels) 13:34. M15: 1. Vincent Müller (Regensburg) 8:23.W12: 1. Rosina Ritzka (TV Vohenstrauß) 9:19. W13: 1. Anne-Marie Beierl (DJK Weiden) 8:56. W14: 1. Anna Braun (DJK Weiden) 9:29. W15: 1. Sophia Müller (Regensburg) 9:19.5000 MeterM18: 1. Leon Puchinger (LLC Marathon Regensburg) 19:33. M20: 1. Julian Wohlfart (Laface Weiden) 17:33.W18: 1. Lea Schwamberger (EC Regensburg) 23:16. W20: 1. Jennifer Braun (DJK Weiden) 28:43.Männer: 1. Jürgen Weiß (Laface Team Weiden) 19:20, 2. Thomas Schreiner (DJK Weiden) 19:49.Frauen: 1. Tamara Kick (DJK Weiden) 23:03, 2. Andrea Wohlfart (ohne Verein) 23:52.10 000 Meter (OVL-Cup)Männer: 1. Tim Ramdane Cherif (LG Telis Finanz Regensburg) 35:19, 2. Swen Arnold (DJK Weiden) 35:36, 3. Thomas Poxleitner (DJK Weiden) 35:47. M30: 1. Richard Gottschalk (Team Oberpfalz) 38:40. M35: 1. Andreas Hecht (DJK Weiden) 39:33. M40: 1. Stefan Gmeiner (DJK Weiden) 38:20. M45: 1. Michael Lang (DJK Weiden) 36:46, 2. Thomas Hölzl (TSV Detag Wernberg) 38:29. M50: 1. Thomas Sturm (DJK Weiden) 40:45, 2. Robert. Fröhlich (DJK Weiden) 42:04. M55: 1. Peter Meckl (ohne Verein) 40:15. M60: 1. Robert Walch (TB Weiden) 44:06. M65: 1. Josef Schwertl (ohne Verein) 49:27. M70: 1. Dieter Schuster (SpVgg SV Weiden) 51:06Frauen: 1. Bontu Kaba Desso (DJK Weiden) 37:19, 2. Kerstin Schmidt (Edelweiß Siegritz) 42:30. W30: 1. Regina Lexen (DJK Pressath) 48:00. W35: 1. Heike Moller (ohne Verein) 43:06. W40: 1. Monika Schmidt (SV Kohlberg) 51:43. W45: 1. Tanja Niewerth (TSG Mantel-Weiherhammer) 45:30, 2. Christina Schiffmann (TuS Mitterteich) 48:26. W50: 1. Sabine Sollfrank (TSV Detag Wernberg) 49:03. W55: 1. Christine Helgert (TB Weiden) 46:25. W60: 1. Sabine Wirth (Lauftreff Schwarzenfeld) 1:00:40.