Fünf Triathleten des Laface-Teams kehrten am Wochenende mit staken Ergebnissen vom Ironman 70.3 Rapperswil-Jona zurück - vor allem weil es für die Mehrzahl ein Vorbereitungs-Wettkampf war - für eine Sportlerin war es eine Premiere.

Dietmar und Manuela Wolfrath zeigten - gewohnt - starke Leistungen. Mala benötigte für die 1,9 Kilometer im Wasser, 90 auf dem Rad und 21 auf der Laufstrecke 5:19:15 Stunden. Das bedeutete Platz sieben in der Altersklasse F 40-44. Didi zeigte vor allem auf dem Rad seine gute Form und blieb auf der bergigen Strecke mit 1100 Höhenmeter unter 2:30 Stunden.In der AK 40-44 erreicht er Platz 27 nach 4:51:09 Stunden. Jürgen Weiß war mit 4:56:28 nur wenig länger unterwegs, in der stark besetzten AK 35-39 reichte dies zum 65. Platz. Walter Arnold hatte beim Laufen etwas Probleme, erreichte nach 5:16:13 Stunden aber sicher das Ziel. Besonders stark verlief die Premiere von Iris Keis. Bei ihrer ersten Mitteldistanz spielte die Spitzenschwimmerin ihre Stärke aus. In 29:32 Minuten kletterte sie als drittschnellste Amateur-Starterin aus dem Zürichsee. Mit dem Finish nach 5:52:09 Stunden war sie am Ende der Premiere zufrieden. Vor allem auf der Laufstrecke machte die große Hitze es den Sportlern schwer. Durch die mittelalterlichen Teile Rapperswils ging es zum Teil heftige Anstiege hoch, die Helfer hatten viel zu tun, um Getränke bereit zu stellen, Verpflegung zu reichen und kühlende Schwämme zu verteilen. Manuela und Dietmar Wolfrath sind ebenso wie Jürgen Weiß mit ihrem Formaufbau in Richtung Ironman Schweden in Kalmar im Spätsommer zufrieden.