Mit viel Zuversicht und hoch motiviert reisen die Weidener Wasserballer zum letzten Punktspiel des Jahres nach Würzburg. Die Max-Reger-Städter, bisher ohne Punktverlust, wollen mit einem weiteren Sieg überwintern. Doch daraus wird nichts.

Starker Beginn

Zwei Strafwürfe vergeben

Es gibt Niederlagen, die sich positiv auf die Weiterentwicklung auswirken. Ich glaube, das hier war eine. Thomas Aigner, Trainer SV Weiden

Die Mannschaft von Trainer Thomas Aigner verlor das hartumkämpfte bayerische Derby beim SV Würzburg 05 unglücklich mit 12:14. Den schnellen, wenn auch fragwürdigen Verlust des Mannschaftskapitäns Thomas Kick - und später auch den des Toptorschützen Sean Ryder - konnten die Weidener nicht kompensieren und ließen damit, zum ersten Mal seit Bundesligaabstieg, beide Punkte liegen. Dennoch zeigten die Oberpfälzer Charakter und hinterließen trotz der Niederlage einen sehr ordentlichen Eindruck."Das Spiel kann man sicher verlieren, das ist keine Schande. Entscheidend ist, dass die Mannschaft bis zum Ende toll gekämpft hat. Das Spiel verlief für uns sehr unglücklich. Wir kamen teilweise mit der Leitung eines Unparteiischen nicht klar und uns fehlte das Glück. Es gibt Niederlagen, die sich positiv auf die Weiterentwicklung auswirken. Ich glaube, das hier war eine. Die Geschlossenheit des Teams hat mich überzeugt", sagte Trainer Aigner.Die Gäste aus der Oberpfalz überzeugten von Anfang an. Sie spielten intensiv und gingen engagiert in die Zweikämpfe. Sie mussten zwar durch Fehler im Spielaufbau zunächst einen Gegentreffer kassieren, erholten sich aber schnell. Sie trafen drei Mal in Folge zum 3:1 und schienen auf dem besten Weg zum fünften Sieg im fünften Ligaspiel zu sein. Doch die Würzburger gaben sich so schnell nicht geschlagen und antworteten mit vier Treffern in Folge zur 5:3-Führung zur ersten Pause.Nachdem Kapitän Kick den zweiten Abschnitt mit dem Anschlusstreffer (5:4) öffnet hatte, musste er sich schon wieder, nach einer zweifelhaften Entscheidung des Unparteiischen, verabschieden. Di Weidener antworteten zunächst mit einer Trotzreaktion und gingen sogar mit 7:5 in Führung. Daraus wurde im dritten Viertel sogar noch ein vielversprechender 9:7-Zwischenstand, ehe mit Sean Ryder der zweite Leistungsträger der Oberpfälzer bis Ende des Spiels des Wassers verwiesen wurde.Im Schlussviertel ließen die Weidener zwei Strafwürfe ungenutzt und mussten sich schließlich mit 12:14 geschlagen geben. Damit ging das erste Spiel, seit dem Bundesliga-Abstieg im Juni 2016, für die Weidener in der 2.Wasserball-Liga Süd verloren. Diese Niederlage muss jetzt schnell analysiert und verarbeitet werden."Es macht Spaß, der Mannschaft zuzusehen. Niederlagen gehören zum Sport dazu und werden uns stärker machen", mit diesen Worten eröffnete Irek Luczak die anschließende Weihnachtsfeier, die ausgiebig und in toller Teamstimmung gefeiert wurde.Jetzt werden sich die Oberpfälzer einige Tage Ruhe gönnen. Im neuen Jahr soll nach einem Trainingsaufenthalt auf Gran Canaria die Titeljagd fortgesetzt werden. Am 20. Januar empfängt der SV Weiden den PSV Stuttgart in der Thermenwelt.SV Würzburg - SV Weiden 14:12 (5:3, 2:5, 3:2, 4:2)SV Weiden : Kreiner im Tor, Neumann (2 Tore), Hinz, Trottmann, Kick (1), D. Reichert (2), Ströll (1), R. Reichert (1), Janecek (2), Jahn, Ryder (2), Sertl, Zupfer (1)Wasserverweise: Würzburg 4+2 Strafwürfe, Weiden 10+2 Spielzeitstrafen - SR: Anita Eshuis und Viktor Szücs