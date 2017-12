Nach dem erfolgreichen Start in die neue Saison der 2. Wasserball-Liga Süd, mit vier Siegen in den ersten vier Spielen, kommt es für die Weidener Wasserballer zum mit Spannung erwarteten Bayernderby. Am Samstag geht es für das Aigner-Team nach Würzburg.

Das richtungsweisende Saisonhighlight ist zugleich das letzte Spiel des Jahres für die Weidener. Am Samstag ist um 16.30 Uhr Anpfiff im Wolfgang-Adami-Bad in Würzburg.Die Weidener freuen sich schon seit Wochen auf die Begegnung beim DWL-Absteiger. Die Derbys der beiden Vereine, die seit über 25 Jahren die Wasserballwelt in Bayern beherrschen, sind traditionell sehr emotional und hartumkämpft, verlaufen aber immer in einer sportlich sehr fairen Atmosphäre. Genau das sehen die Oberpfälzer als den größten sportlichen Reiz."Es ist schwierig, hier einen Verein als Favoriten auszumachen. Die Würzburger starteten holperig in die Liga, stabilisierten sich mit der Zeit und genießen Heimrecht, was bei ihnen nicht unbedeutend ist", sagt Trainer Thomas Aigner. Sein Team sei aber die einzige Mannschaft ohne Niederlage und nehme einiges an Schwung mit zum Spiel nach Würzburg. "Das wird sicher eine enge Kiste werden. Wir wollen aber ungeschlagen Weihnachten feiern", sagt der Coach. Und Abteilungsleiter Irek Luczak fügt an: "Natürlich gehen wir das Risiko ein, dass die Stimmung im Falle einer Niederlage nicht so toll ist. Wir sind aber Sportler und wollen gewinnen, dann ist die Feier umso schöner."Wenn die Mannschaft um Kapitän Thomas Kick in Würzburg die Aufgabe meistert, darf sie die Rückreise in die Oberpfalz mit einer weißen Weste antreten und dann Weihnachten feiern. Dass sie jedoch zuerst die volle Konzentration dem schwierigen Derby widmen müssen, ist der Truppe bewusst. "Nach der Pflicht kommt die Kür", sagt Trainer Aigner.