Nach dem wichtigen 5:2-Sieg in Memmingen sind die Blue Devils im Kampf um den letzten Play-off-Platz im Vorteil. Konkurrent Lindau liegt vier Zähler zurück.

Restprogramm

Die Hauptrunde der Oberliga Süd geht in die Endphase: Die Blue Devils (8./34 Punkte) und der EV Lindau (9./30) liefern sich an den letzten sechs Spieltagen ein Fernduell um den Platz "über dem Strich", der die Qualifikation für die Meisterrunde und damit auch für die anschließenden Play-offs mit den Klubs der Oberliga Nord bedeutet. Weiden hat momentan vier Zähler Vorsprung und zudem den besseren direkten Vergleich (7:6 n. P., 4:2, 4:0, 3:5) gegenüber Lindau.Das Restprogramm beider Teams weist Parallelen auf: Beide haben noch vier Heim- und zwei Auswärtsspiele, zudem treffen beide noch auf Landshut, Miesbach, Waldkraiburg und Deggendorf. Das Restprogramm im Überblick: Blue Devils: ERC Sonthofen (H), EV Landshut (H), TEV Miesbach (A), EHC Waldkraiburg (H), Deggendorfer SC (A), VER Selb (H); EV Lindau: Deggendorfer SC (H), EHC Waldkraiburg (H), EV Landshut (A), EV Regensburg (H), TEV Miesbach (A), ECDC Memmingen (H).In zwei Heimspielen in Folge haben die Blue Devils die Chance, ihre Ausgangsposition weiter zu verbessern. Zunächst gastiert am Samstag, 30. Dezember, um 20 Uhr der ERC Sonthofen (7./42) in der Hans-Schröpf-Arena. Die Allgäuer, stets ein unbequemer Gegner, steuern nach vier Siegen in Folge klar auf Play-off-Kurs. "Wir müssen zu Hause so spielen wie in Memmingen", fordert Trainer Milan Mazanec: "Hart und mit 100 Prozent Einsatz."Nach dem Jahreswechsel geht es für die Blue Devils ohne Verschnaufpause weiter. Am Dienstag, 2. Januar 2018, Beginn ebenfalls um 20 Uhr, kreuzt der Tabellendritte EV Landshut (56 Punkte) in Weiden auf.

Oberliga Süd

27. SpieltagRegensburg - Rosenheim Sa. 18.00 UhrLindau - Deggendorf Sa. 18.00 UhrPeiting - Miesbach Sa. 19.30 UhrWaldkraiburg - Landshut Sa. 19.45 UhrWeiden - Sonthofen Sa. 20.00 UhrSelb - Memmingen Sa. 20.00 Uhr28. SpieltagSelb - Miesbach Di. 19.00 UhrMemmingen - Rosenheim Di. 19.00 UhrLindau - Waldkraiburg Di. 19.30 UhrWeiden - Landshut Di. 20.00 UhrSonthofen - Regensburg Di. 20.00 UhrDeggendorf - Peiting Di. 20.00 Uhr1. Deggendorfer SC 26 120:76 582. Starbulls Rosenheim 26 111:64 573. EV Landshut 26 118:71 564. Selber Wölfe 25 99:70 535. EC Peiting 26 116:80 516. Eisbären Regensburg 26 109:90 427. ERC Sonthofen 26 87:71 428. Blue Devils Weiden 26 94:112 349. EV Lindau 26 86:105 3010. ECDC Memmingen 26 82:119 2311. EHC Waldkraiburg 25 57:128 1512. TEV Miesbach 26 61:154 4