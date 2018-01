Die Volleyball-Frauen und Volleyball-Männer der SG Weiden/Vohenstrauß treten am Samstag, 13. Januar vor heimischem Publikum in der Turnhalle der Europaberufsschule in Weiden an.

Ab 14 Uhr spielen die Frauen der SG in der Halle West gegen die Landesligamannschaften des VC Schwandorf sowie des SC Memmelsdorf. Die Schwandorfer werden von Gerd Spieß trainiert und liegen derzeit auf dem vierten Tabellenplatz. Die Memmelsdorfer Mannschaft belegt Platz sechs, mit einem Punkt Vorsprung auf die SG Weiden/Vohenstrauß, die Siebter ist.Die SG hatte im Oktober mit 3:1 gegen Memmelsdorf gewonnen, gegen Schwandorf unterlag man knapp mit 2:3. Mit einem Sieg gegen Memmelsdorf könnte die SG an ihrem Gegner vorbeiziehen.Die beiden Spiele der Rückrunde können bereits eine Vorentscheidung auf den Ligaerhalt bringen. Vor heimischem Publikum heißt es daher, unbedingt zu punkten. Trainer Waldemar Deka kann auf den gesamten Spielerkader zurückgreifen. So sind zwei spannende Begegnungen zu erwarten.In der Halle Ost treffen die Herren der SG Weiden/Vohenstrauß auf die Bezirksligamannschaften des VC Kallmünz und des TuS Schnaittenbach. Auch hier ist es wichtig, gegen direkte Konkurrenten zu gewinnen, um sich im oberen Drittel der Tabelle zu etablieren.