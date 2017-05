Weiden/Neustadt. (rg/mic) Im Bus nach Hause bewiesen sie Galgenhumor. Nach dem Absturz ihres Teams in die Drittklassigkeit stimmten die Löwenfreunde Schwarzenbach ein Lied von "Geier Sturzflug" an: "Eins kann mir keiner nehmen, und das ist die pure Lust am Leben." "Natürlich sind wir enttäuscht", bekennt Vorsitzender Michael Thumfart tags darauf. Er weiß allerdings nicht, worüber er sich mehr ärgern soll - über den Abstieg der Mannschaft oder das Verhalten der "sogenannten Fans". "Ich habe eine Stehplatz-Dauerkarte. Die habe ich kurz vor dem Spiel noch in einen Sitzplatz umgetauscht. Das war vielleicht besser so."

Wie geht es weiter mit den Sechzigern? Thumfart: "Wer weiß, was dabei rauskommt, wenn alle das sinkende Schiff verlassen? Ob sich die dritte Liga halten lässt?" Er selbst will dem TSV 1860 München treu bleiben, "egal, in welcher Liga". Und die Löwenfreunde feiern ihr 20-jähriges Bestehen wie geplant. "Wir lassen uns nicht unterkriegen." "Eigentlich ist die Enttäuschung nicht so groß", meint Sigrid Schneider vom Weidener Kulturamt. "Es hat sich ja abgezeichnet, dass es nichts wird. Schon im Hinspiel." Als Sechziger-Fan habe sie bereits viele Ab- und Aufstiege miterlebt. "Jetzt braucht es einen richtigen Neuanfang", glaubt sie. "Mit einer neuen Mannschaft, einem neuen Konzept. Denn es hat sich gezeigt: Geld ist nicht alles."Und deshalb braucht's wohl auch einen Neuanfang in der Vereinsführung, die seit Jahren ein desolates Bild abgibt. "Das ist Ohnsorg-Theater", seufzt Herbert Köhler . Er betreibt einen Fan-Shop in Weiden - und stellt fest, dass Sechziger-Artikel immer weniger gefragt sind. "Wenn die Mannschaft vorne mitspielen würde, wäre das natürlich anders." Auch Köhler ("Ich bin Jahrgang 60") macht der Sturz in die Drittklassigkeit relativ wenig aus. "Ich bin ja schon 12 Jahre Bayernliga mitgegangen", sagt er. "Die hätten doch schon vor zwei Jahren runtergemusst, damit ein Neubeginn möglich ist."Köhlers größter Wunsch: "wieder ein eigenes Stadion. In der Allianz-Arena haben sich die Sechziger nie wohlgefühlt." Deshalb hätten die Anhänger das Stadion natürlich nicht gleich zerlegen müssen. "Solche Fans sind keine Fans", urteilt Sigrid Schneider. Die Regensburger Anhänger - "mit Ballons statt Böllern" - hätten ihr dagegen imponiert. Und überhaupt das Auftreten des Jahn in München. "Der Sieg war völlig verdient. Und die Regensburger haben die Oberpfalz bestens repräsentiert.""Einmal Löwe, immer Löwe." Dieses Motto hat sich der ehemalige Parksteiner Bürgermeister Hans Schäfer auf die Fahnen geschrieben. Seit 1960 ist er Fan des TSV 1860 München. "Aber ich fahre erst wieder ins Stadion, wenn der Verein wieder in die erste Liga aufgestiegen ist", relativiert er seine Aussage. "Wenn die Mannschaft gegen den Jahn nicht gewinnen kann, hat sie in der zweiten Liga nichts zu suchen", sagt er. "Das Spiel wäre sicher anders ausgegangen, wenn die zweite Mannschaft gespielt hätte. Die hätten wenigstens gekämpft." Seiner Meinung nach sind im Vorfeld schon zu viele Fehler gemacht worden. Den Frust der Fans könne er irgendwo verstehen."Ganz ehrlich, ich war zu Tode betrübt", räumt Georg Stahl ein, 1860-Mitglied seit 1988. "Das war noch viel schlimmer als der Abstieg vor 25 Jahren." Kein Leben in der Mannschaft, dazu Chaoten unter den Fans, "für die man sich schämen muss". Der ehemalige Landtagsabgeordnete aus Pirk empfiehlt, "unten anzufangen, im Grünwalder Stadion, wenn es eine Möglichkeit gibt". Ob's gelingt? "Für die Lizenz in der dritten Liga brauchen wir 30 Millionen", stellt Stahl fest. "Da sind wir ja schon wieder abhängig von den ,Kameraden'." Falls ein Schrecken ohne Ende droht, hat zumindest der Pirker eine Alternative: "Gott sei Dank bin ich auch Mitglied bei Unterhaching."