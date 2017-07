Sommer, Sonne, so lala: Am Weidener Wasserwerk war fußballerisch am Samstagnachmittag kaum etwas geboten, die Einheimischen waren aber dennoch nicht unzufrieden.

Foul an Werner?

Forster zufrieden

Ein Spektakel sieht definitiv anders aus. "Das war für die Zuschauer heute nicht schön." Stefan Fink, Trainer der SpVgg SV Weiden, wusste, dass die Leute eigentlich etwas anderes sehen wollen, wenn sie ins Stadion kommen. "Aber wir sammeln Punkte für den Klassenerhalt und das schaut oft nicht schön aus." Und so war dieses 0:0 der Weidener am Samstag gegen den Würzburger FV zunächst einmal in erster Linie ein weiterer Schritt, sich von Anfang an von der gefährlichen Zone der Bayernliga-Tabelle fernzuhalten.Diese Spiel gegen die Unterfranken zeigte aber auch eines, wie Fink ganz offen sagte: "Wir haben noch sehr viele Baustellen." In der ersten Hälfte war vor den 300 Zuschauern totale Flaute im Spiel. Weder die Weidener noch die Würzburger brachten ansatzweise Ahnsehnliches bei sommerlichen Temperaturen zustande. Der Würzburger Trainer Marc Reitmaier wurde in der Kabine laut, Weidens Fink wusste, dass er auf seine junge Elf, der viele technische Fehler unterliefen, nicht einteufeln darf."Das dauert bei uns auch noch, bis wir uns finden. Wir haben nun mal wichtige Leistungsträger verloren", suchte Stefan Graf nach einer Erklärung. "Aber klar, es haben heute Tempo und Spritzigkeit gefehlt." An dem jungen Mittelfeldmann ist das derzeitige Dilemma auch etwas festzumachen. Graf soll die Umschaltzentrale im Spiel der Weidener sein, doch der Kapitän hat da auch zu wenig Unterstützung.Und nach vorne hatte er kaum Anspielstationen. In der Spitze mühten sich Josef Rodler und Benjamin Werner, doch sie kamen kaum in aussichtsreiche Positionen. "Uns fehlt einfach das Tempo nach vorne", sagte Fink, "und wir brechen viele Angriffe einfach ab." Die Jungs haben kaum Mut, gehen auf Nummer sicher.Auch gegen Würzburg gab es somit kaum klare Möglichkeiten. Und dennoch hätte es gar zum Sieg reichen können. In der zweiten Hälfte wurde ein Tor wegen eines Foulspiels nicht gegeben. Kurz vor Schluss wurde den Gastgebern ein Elfmeter aus der Kategorie "Kann man geben, muss man nicht" verweigert. Benjamin Werner war im Strafraum gefallen. "Das war ein klarer Elfmeter", meinten Graf und auch Torwart Dominik Forster.Auch der Keeper hat aus seiner Position ausgemacht, dass es noch hakt. "Ja, nach vorne ist es derzeit sehr dürftig. Da fällt uns wenig ein." Aber wenigstens klappt es in der Defensive. Die Weidener Abwehrspieler ließen gegen die hochgelobten Cristian Dan, Adrian Istrefi und Sebastian Fries kaum etwas zu. Erst fünf Minuten vor Schluss hatte der eingewechselte Dennie Michel für die Gäste die Riesenchance zur Führung, doch er lupfte den Ball über Forster, aber auch übers Tor. Der Torhüter war mit dem Punkt zufrieden: "Nach dem 0:4 in Eltersdorf war es heute einfach wichtig, dass hinten die Null steht." Die Defensive ist - wenn überhaupt - eine Mini-Baustelle bei der SpVgg SV.

SpVgg SV Weiden: Forster, Wildenauer, Rupprecht, Polom, Scherm, Hegenbart, Graf, Reich (65. Busch), Graml, Werner, Rodler (72. Schimmerer)

Würzburger FV: Koob, Schömig, Lorenz, Drösler, Müller (82. Götz), Hofmann (70. Michel), Wasser, Ganzinger, Istrefi, Dan (74. Engelking), FriesSR: Fabian Kilger (Mauth) - Zuschauer: 300