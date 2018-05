Er ist irgendwie der Hauptgewinn bei dieser ganzen Veranstaltung: Pavel Nedved, Europas Fußballer des Jahres 2003 und Tschechiens berühmtester Fußballer der vergangenen Jahre , kommt nach Weiden. Der Angreifer mir der blonden Mähne spielt für Tschechiens Legenden beim Spiel gegen das Team Bananenflanke, das am Sonntag, 3. Juni, um 15 Uhr am Weidener Wasserwerk angepfiffen wird. "Wir haben die Zusage, dass er kommt", sagte der Mit-Organisator dieses Benefizspiels, Ben Rückerl. "Pavel Kuka, einst Stürmer beim 1. FC Nürnberg und Teammanager der Tschechen-Legenden, hat den "Bananenflankern" die gute Nachricht überbracht. Nedved, der aus Skalna nahe der deutschen Grenze, stammt, wird am Tag vorher bei einem Benefizspiel in seinem Heimatort teilnehmen und dann tags darauf die 80 Kilometer in die Oberpfalz fahren. Die Einnahmen aus diesem Spiel gehen zu je 50 Prozent in soziale Zwecke der Tschechen und des "Teams Bananenflanke". Die Regensburger betreuen geistig behinderte Kinder und geben ihnen die Gelegenheit, ligamäßig Fußball zu spielen. Rückerl hofft natürlich, dass viele Fans den Weg ans Wasserwerk finden. "Am liebsten wäre uns natürlich ein volles Stadion", sagt er augenzwinkernd. Bild: dpa