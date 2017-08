Das Topspiel des 5. Spieltages in der Kreisklasse Ost steigt bereits am Freitagabend: Kreisliga-Absteiger DJK Neustadt/WN empfängt den noch verlustpunktfreien TuS Schnaittenbach.

Das Spitzenspiel des Wochenendes in der Kreisklasse Ost steigt bereits am Freitagabend. Mit dem TuS Schnaittenbach (12) ist noch ein Team mit blütenweißer Weste unterwegs. Dieser will nun Kreisliga-Absteiger DJK Neustadt/WN (10) einen Fleck verpassen. Bernd Häuber strebt mit seiner DJK an, mit dem Gast um Coach Turan Bafra die Plätze an der Tabellenspitze zu tauschen. Im zweiten Spiel tritt der Überraschungssieger vom letzten Wochenende, der FC Weiden Ost II, bei der SpVgg Pirk an.SpVgg Pirk Fr. 18.15 FC Weiden-Ost IIDie SpVgg hat bereits drei Heimspiele absolviert und es dabei nur auf drei Zähler gebracht. Diese Ausbeute ist Trainer Stefan Kleber entschieden zu wenig. Er warnt immer davor, dass in der Rückrunde jedes Match auswärts bestritten und deshalb bereits in der Vorrunde die Ernte eingefahren werden muss. Kleber warnt zudem vor den spielstarken Ostlern, die scheinbar in die Spur gefunden haben. Bei denen sieht Trainer Martin Oppitz trotz des 5:1-Sieges in Pleystein noch Verbesserungspotential, war man doch trotz zahlenmäßiger Überlegenheit zu unsicher im Spiel. Der für sein Team nahezu unersetzliche Heisig wird heute aus beruflichen Gründen vorerst sein letztes Spiel für die Ostler machen. Krichenbauer kehrt nach einer Knieverletzung zurück, Kapitän Stehlik, Füssl und Hofmeister sind noch im Urlaub. Seinem Team sollte die Niederlage gegen die Gastgeber in der Vorbereitung eines Warnung sein.DJK Neustadt/WN Fr. 18.30 TuS SchnaittenbachBei der DJK ist man mit dem Saisonstart zufrieden. Trotz einiger Ausfälle wegen Urlaubs ist das Team von Bernd Häuber noch ungeschlagen, und zudem hat Häuber jedes Training mindestens 25 Akteure auf dem Platz. Man freut sich auf das Match gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer, dem die erste Niederlage beigebracht werden soll. Auch wenn nach wie vor einige Stammspieler fehlen. Dieses Schicksal teilt auch TuS-Coach Turan Bafra, dem Abwehrchef Habrich und Außenverteidiger Voit definitiv ausfallen. Zudem fehlen Krisch, Hiltl sowie Oheim weiter und Bösl, Kuchar und der Coach selbst sind angeschlagen. "Ich verfüge aber über einen großen Kader und werde eine schlagkräftige Truppe auflaufen lassen", sagt Bafra. Die Zielvorgabe lautet mindestens ein Punkt und damit der Verbleib an der Tabellenspitze.