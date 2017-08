Am zweiten Spieltag der Fußball-A-Klasse West waren die Favoriten siegreich. Im Top-Spiel fuhr Absteiger Kastl einen Heimsieg gegen Neustadt am Kulm ein. Im Duell der Kreisliga-Reserven holte sich Grafenwöhr die drei Punkte in Kirchenthumbach. Eschenbach II und Trabitz bekamen fünf Gegentore und sind weiterhin ohne Punkte.

TSV Kastl 3:1 (2:0) SpVgg Neustadt/KulmTore: 1:0/2:0 (20./40./Foulelfmeter) Sebastian Braun, 3:0 (75.) Florian Kastner, 3:1 (83.) Stefan Pühl - SR: Reinhard Marschick (Kohlberg) - Zuschauer: 100.(kej) Die Zuschauer sahen ein umkämpftes Spiel, in dem die Heimelf ihre Chancen effektiver nutzte und am Ende als Sieger hervorging. Die Gäste hatten im ersten Durchgang die erste große Gelegenheit mit einem Kopfball, der aber am Aluminium landete. Braun erzielte kurz darauf die Führung für die Hausherren und erhöhte noch in der ersten Halbzeit per Strafstoß nach einem Foul an Lang zum 2:0-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel gelang Kastner mit dem 3:0 die Vorentscheidung, bevor die Gäste kurz vor Schluss durch Stefan Pühl noch zum 3:1-Endstand verkürzten.SC K'thumbach II 1:3 (1:2) SV Grafenwöhr IITore: 1:0 (10.) Fabian Gradl, 1:1 (19.) Stephan Wächter, 1:2 (40.) Dmitry Kotlovenko, 1:3 (58./Foulelfmeter) Sebastian Döth - SR: Anton Dötsch (Tremmersdorf) - Zuschauer: 105.(dfr) Die Hausherren schafften es nicht, die gute Anfangsphase über die gesamte Spieldauer mitzunehmen. Bereits in der 8. Spielminute hatte Gradl die Möglichkeit zur Führung, als er alleine vor dem Gästetor stand und den Ball an den Pfosten schob. In der 10. Minute machte er es besser und erzielte die Führung für die Heimelf. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel und führten zur Pause durch Tore von Wächter und Kotlovenko. Nach einem Foulspiel im Strafraum versenkte Dötz den Elfmeter und die Gäste entschieden die Partie für sich.SV Altenstadt/WN 1:1 (0:0) VfB WeidenTore: 1:0 (79.) Tobias Schuller, 1:1 (81.) Thomas Weiss - SR: Rabah Ghennam (Luhe-Wildenau) - Zuschauer: 50 - Gelb-Rot: (67.) Christian Stahl (VfB) - Bes. Vorkommnis : (35.) Florian Trottmann (Altenstadt) hält Handelfmeter.Nach der Auftaktniederlage versuchte die Heimelf von Beginn an Druck zu machen und kam durch Köse und Gruber zu guten Schussmöglichkeiten. Ab Mitte der ersten Halbzeit fanden die Gäste aus Weiden allerdings immer besser ins Spiel. Der VfB hatte durch einen Handelfmeter die große Chance zur Führung, doch SV-Keeper Trottmann parierte. In der zweiten Halbzeit kamen fast nur noch die Altenstädter zu Torchancen, insbesondere nach dem Platzverweis von Stahl. Der schön herausgespielte Führungstreffer durch Schuller war deshalb durchaus verdient. Doch kurz darauf schoss Weiss nach einigen Patzern in der Altenstädter Defensive zum 1:1 ein. Die Heimelf drückte daraufhin auf den erneuten Führungstreffer, doch mehr als ein Lattenkopfball durch Gruber sprang nicht heraus.SG Brand/Ebnath 5:2 (3:2) SpVgg TrabitzTore: 1:0 (8.) Sebastian Söllner, 1:1 (9.) Nesredin Mohamed, 1:2 (17.) Michael Wolf, 2:2 (41.) Sebastian Raab, 3:2 (44.) Sebastian Söllner, 4:2/5:2 (51./88.) Tobias Stemmer - SR: Bernd Dietl (Krummennaab) - Zuschauer: 50.Im ersten Heimspiel der Saison lieferte der A-Klassen-Aufsteiger, die SG Brand/Ebnath, eine überzeugende Leistung. Die SG erzielte bereits in der 8. Minute durch Sebastian Söllner das 1:0. Trabitz ließ mit dem Ausgleich jedoch nicht lange auf sich warten und ging in der 17. Minute durch Michael Wolf sogar mit 2:1 in Führung. Trotzdem blieb das Spiel weitgehend ausgeglichen. Beide Mannschaften spielten sich weitere Chancen heraus. Noch vor dem Seitenwechsel waren Sebastian Raab und erneut Sebastian Söllner für die SG erfolgreich, so dass die Heimmannschaft mit einer 3:2 Führung in die Halbzeit ging. In der zweiten Hälfte wurde das Spiel zusehends zerfahrener. Die SG überließ das Mittelfeld der SpVgg und beschränkte sich auf gelegentliche Konter. In der 51. und 88. Minute nutzte Tobias Stemmer die Freiräume und stellte den 5:2-Endstand her.TSV Erbendorf II 0:2 (0:0) SV ImmenreuthTore: 0:1 (47.) Daniel Kaufmann, 0:2 (57.) Jonas Fehrmann - SR: Anton Dötsch (Tremmersdorf) - Zuschauer: 50.(skm) Erwartungsgemäß waren die Gäste spielerisch überlegen. Die TSV-Reserve stand hinten jedoch zumeist gut, so dass Immenreuth Schwierigkeiten hatte sich Torchancen zu erspielen. Nach der Pause nutzte Kaufmann einen Ballverlust der Erbendorfer im eigenen Strafraum zum 0:1. Der TSV tat sich in der Offensive weiterhin schwer, die Abwehr der Gäste meisterte ihre Aufgabe ohne Probleme. Nach dem Tor durch Fehrmann war die Partie zugunsten der Gäste entschieden.SpVgg W'eschenbach 2:1 (1:0) DJK Weiden IITore: 1:0 (4.) David Springer, 2:0 (54.) Frank Eckl, 2:1 (88.) Ivan Halavuk - SR: Johann Grünauer (Waldthurn) - Zuschauer: 120.(fhö) Im zweiten Heimspiel in Folge holte sich die Benner-Elf den zweiten Heimsieg. David Springer nutzte bereits in der 4. Minute einen Abwehrfehler zum 1:0. Danach ließ die Heimmannschaft mehrere Chancen liegen, die größte hatte Maximilian Bäumler. Kurz nach dem Wiederanpfiff erhöhte Frank Eckl nach einer schönen Kombination zum 2:0. Nach der Auswechslung von Abwehrchef Michael Benner kamen die Gäste zu mehreren Chancen und trafen kurz vor Schluss zum 2:1.SC Eschenbach II 0:5 (0:2) SVSW Kemnath IITore: 0:1/0:2/0:3 (3./8./47.) Andreas Klama, 0:4 (66.) Almir Kesetovic, 0:5 (81./Foulelfmeter) Lucas Ottiger - SR: Sebastian Pohl (Auerbach) - Zuschauer: 20.(msh) Ersatzgeschwächte Eschenbacher hatten keine Chance gegen gut aufgelegte Gäste aus Kemnath. Bereits nach zehn Minuten lag der SVSW durch zwei Tore von Andreas Klama beruhigend in Führung. Dann fing sich der SCE und hatte durch Florian Braun die Chance auf den Anschlusstreffer, doch er traf nur die Latte. Kurz nach der Halbzeit war es dann wieder SVSW-Stürmer Klama, der traf und seinen dritten Treffer markierte. Kemnath war in der Folge weiterhin drückend überlegen, was auch daran lag, dass die Eschenbacher aufgrund von Verletzungen zeitweise in Unterzahl spielten. Almir Kesetovic schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Lucas Ottiger einen Elfmeter zum Endstand.