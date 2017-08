Der FC Vorbach steht nach dem zweiten Spieltag in der Fußball-Kreisklasse West an der Tabellenspitze. In Kirchendemenreuth gibt es beim spektakulären Unentschieden gegen Reuth sechs Tore zu bestaunen.

Der TSV Pressath kommt in der neuen Saison bisher nicht in die Gänge. Gegen Kohlberg setzte es eine bittere Niederlage. Kirchendemenreuth und Reuth trennen sich in einem furiosen Spiel unentschieden. Der SC Eschenbach holt sich gegen Aufsteiger Parkstein die ersten Punkte der Saison. Auch Kreisliga-Absteiger Dießfurt fährt den ersten Sieg ein.ASV Haidenaab 0:2 (0:2) FC VorbachTore: 0:1 (10.) Florian Ruder, 0:2 (43.) Nico Biersack - SR: Karl-Martin Opel (Bayreuth) - Zuschauer: 130.(vch) Das Endergebnis spiegelt nicht unbedingt den Spielverlauf wider, denn Haidenaab hatte mehr vom Spiel. Aber vorne lauerten die FC-Stürmer Ruder und Biersack. In der 10. Minute nutzten die Gäste einen Abspielfehler im Mittelfeld, Ruder setzte sich durch und schob zur Führung ein. In der 30. Minute hatte Lukas Dötterl die bis dahin beste Chance zum Ausgleich. Im Gegenzug parierte Torwart Reiß einen Kopfball von Künneth mit dem Fuß. Kurz vor der Halbzeitpause war es dann Nico Biersack, der einen der schnellen Konter zum 2:0 für die Gäste abschloss. Noch vor der Pause hatte Lukas Dötterl die Chance zum Anschlusstreffer: Sein Freistoß aus 22 Metern traf jedoch nur das Lattenkreuz. Auch in der zweiten Halbzeit blieb Haidenaab glücklos vor dem Tor. Ein Kopfball von Tolunay Kargis ging über die Latte.TSV K'demenreuth 3:3 (1:1) TSV ReuthTore: 0:1 (1.) Christian Kraus, 1:1 (12.) Julian Michl, 1:2 (50.) Philipp Horn, 2:2 (66.) Hendrik Troff, 2:3 (76.) Fabian Quast, 3:3 (87.) Markus Schiener - SR: Rabah Ghennam (Luhe-Wildenau) - Zuschauer: 100.(mle) Nach dem Anstoß war die Heimabwehr noch im kollektiven Tiefschlaf und Kraus erzielte nach wenigen Sekunden den Führungstreffer für die Gäste. Im Anschluss wachte die Heimelf auf und wurde stärker. Folgerichtig gelang auch der verdiente Ausgleich. Bis zur Pause hatte Kirchendemenreuth leichte Vorteile. Nach dem Seitenwechsel bestimmte Reuth zunächst das Spiel. Kirchendemenreuth hatte Probleme ins Spiel zu finden und nach einer Ecke der Gäste kam es zum 1:2. Troff gelang dann der Ausgleich. Reuth spielte wieder offensiver und erzielten die erneute Führung. Kirchendemenreuth gab sich aber nicht geschlagen und Schiener markierte kurz vor Ende den verdienten Ausgleichstreffer.TSV Pressath 3:5 (1:2) SV KohlbergTore: 0:1 (12./Handelfmeter) Michael Forster, 0:2 (18.) Julian Fischer, 1:2 (38.) Fabian Waldmann, 1:3 (49.) Michael Forster, 1:4 (59.) Adrian Reil, 2:4/3:4 (73./82.) Alexander Sparrer, 3:5 (86.) Adrian Reil - SR: Phillip Ebner (Sittenbachtal) - Zuschauer: 80.(ffz) Kohlberg war zu Beginn die spritzigere Mannschaft, ließ den Ball sicher laufen und ging durch einen Handelfmeter verdient in Führung. Fischer ließ sich dann die Chance zum 2:0 nicht entgehen. Ab der 25. Minute wurde Pressath stärker. Weinhold scheiterte am SV-Torhüter. Doch dann gelang Waldmann nach Zuspiel von Sparrer der verdiente Anschlusstreffer. Forster scheiterte kurz nach der Halbzeit zunächst an TSV-Torhüter Prüschenk, doch gegen dessen Heber in den Winkel, eine Minute später, war er machtlos. Die Vorentscheidung brachte Reil durch einen Flachschuss in der 59. Minute. Viele Chancen und zwei Tore durch Sparrer aus kurzer Entfernung ließen die Pressather noch einmal hoffen, doch Reil machte alles klar.SC Schwarzenbach 1:0 (1:0) SV RiglasreuthTor: 1:0 (9.) Fabian Dumler - SR: Wilhelm Fritz (Weiden) - Zuschauer: 80.Die Heimmannschaft kam besser in die Partie und spielte sich in die gegnerische Hälfte fest. Nach einem guten Spielzug war es Fabian Dumler, der ins kurze Eck vollstreckte. Danach kam auch der SV Riglasreuth besser ins Spiel, jedoch war der SC-Keeper immer auf dem Posten. Die zweite Halbzeit war umkämpft, der SV wollte unbedingt den Ausgleichstreffer erzielen. Dank der guten Defensivleistung geht der 1:0-Sieg für den SC in Ordnung.FC Dießfurt 4:1 (4:0) SV Kulmain IITore: 1:0 (1.) Martin Sobr, 2:0/3:0 (11./28.) Wolfgang Plößner, 4:0 (39.) Florian Prantzke, 4:1 (87.) Nico Dümmelbeck - SR: Michael Wittmann (Waldthurn) - Zuschauer: 60.(fs) Einen ungefährdeten Heimsieg erspielte sich die FC-Elf gegen die Reservemannschaft des SV Kulmain, wobei die Gäste mit dem Halbzeitstand noch gut bedient waren. Bereits in der ersten Spielminute gelang Sobr die Führung. Nur zehn Minuten später erhöhte Plößner auf 2:0. In der 22. Minute parierte SVK-Torwart Philberth einen Schuss von Mosin. Kurz darauf vergab Donhauser die Riesenchance zum 3:0. Das besorgte Plößner in der 31. Minute. Sobr hatte dann in der 38. Min. das 4:0 auf dem Fuß, doch jagte das Leder über Gästetor. Prantzke machte es besser und erzielte den vierten FC-Treffer. Gäste-Torhüter Philberth verhinderte mit einigen Glanztaten in der zweiten Hälfte einen noch höheren Rückstand. Der Ehrentreffer gelang den Gästen in der 88. Minute durch den eingewechselten Dümmelbeck.SC Eschenbach 3:1 (2:1) SV ParksteinTore: 1:0 (10.) Alexander Wiesent, 1:1 (30./Foulelfmeter) Markus Seitz, 2:1 (36.) Tobias Ackermann, 3:1 (57.) Dominic Reiter - SR: Bernd Lassahn (Betzenstein) - Zuschauer: 70.Nach einem Freistoß von Dominic Reiter, verlängerte Alexander Wiesent den Ball per Kopf unhaltbar ins Tor (10.). Eschenbach hatte das Spiel im Griff und ließ den Ball laufen. Der Aufsteiger aus Parkstein versuchte sein Glück mit Kontern. Nach einer halben Stunde konnte ein SV-Stürmer nur noch per Foul gestoppt werden. Den Elfmeter verwandelte Markus Seitz zum Ausgleich. Sechs Minuten später scheiterte Florian Biedermann zunächst noch an SV-Torhüter Felix Voit, Tobias Ackermann hatte im Nachschuss leichtes Spiel. Auch in der zweiten Hälfte kontrollierte Eschenbach das Spiel. Einen Freistoß in der Nähe der Eckfahne zirkelte Reiter auf den kurzen Pfosten und der Ball rutschte ins Netz. Danach versuchte der SCE das Spiel zu verwalten. Bis auf einen Abseitstreffer kam der SV nicht mehr gefährlich vor das SCE-Tor.