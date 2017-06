Zweitliga-Flair am Wasserwerk: Der 1. FC Nürnberg bestreitet am Samstag, 1. Juli, um 18 Uhr ein Testspiel im Stadion der SpVgg SV Weiden. Gegner ist der tschechische Erstligist Bohemians Prag. Schade für viele Oberpfälzer Clubfans: Lokalmatador Dennis Lippert wird nicht dabei sein. Der gebürtige Weidener befindet sich nach seinem Kreuzbandriss weiter in der Reha. Sicher auflaufen in seiner Oberpfälzer Heimat dürfte aber der Raigeringer Patrick Erras (Mitte). Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Ein Stehplatz kostet 10 Euro, ein Sitzplatz 13 Euro. Bild: dpa