Grußwort Dr. Egginger

liebe Besucherinnen und Besucher,es freut uns außerordentlich als Mitveranstalter der 1. Nordoberpfälzer Gesundheitsmesse (NOGEM) gemeinsam mit dem Veranstalter, der Fa. PERSANIS, ein Messeformat mitgestaltet zu haben, das sich sowohl an junge als auch an ältere Menschen richtet.Alles dreht sich um das Thema Gesundheit und Prävention - und immer der Mensch im Mittelpunkt. Die NOGEM ist eine tolle Plattform, uns als Klinikverbund mit einem Teil unseres medizinischen Leistungsspektrums nah am Menschen präsentieren zu können.Deshalb bieten wir an zwei Tagen eine interessante und für medizinische Laien verständliche Vortragsreihe mit hochkarätigen Referenten unseres Klinikverbundes. Externe Referenten runden das Vortragsangebot, das in der Region ihresgleichen sucht, ab. Um den Charakter der Gesundheitsmesse für die ganze Familie zu unterstreichen, steht die Gesundheit unserer Kleinsten am Sonntagnachmittag im Mittelpunkt.Nach den Vorträgen stehen Ihnen unsere Referentinnen und Referenten an unserem Messestand für Fragen zur Verfügung. Erleben Sie auch die Medizin mit dem begehbaren Darm und Herz an unserem Messestand, an dem Sie sich unter anderem auch anschaulich über das Thema Hygiene informieren können.Unsere Köche werden Ihnen im Rahmen von kleinen Kochshows gesunde Snacks für zwischendurch präsentieren. Für das leibliche Wohl haben wir am Sonntag den Gesundheitsfrühschoppen an unserem Messestand.Wir laden Sie zur NOGEM hiermit herzlich ein. Erleben Sie Gesundheit und Prävention aus facettenreichen Blickwinkeln und lassen Sie sich von der Gesundheitsmesse überraschen!Bedanken möchten wir uns bei allen Mitwirkenden unseres Klinikverbundes, stellvertretend bei Herrn Chefarzt Professor Christian Paetzel, den Ausstellern und externen Referentinnen und Referenten, den Kooperationspartnern Max-Reger-Halle und den Oberpfalzmedien sowie dem Veranstalter der Fa. PERSANIS.Wir freuen uns, Sie und Ihre Familie begrüßen zu dürfen.Dr. Thomas EggingerÄrztlicher DirektorKliniken Nordoberpfalz AG