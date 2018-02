Im Durchschnitt sechs Stunden pro Woche stehen städtische Blitzer an den Straßenrändern. Die gute Nachricht: "Weit über 90 Prozent unserer Verstöße sind Verwarnungen, also nur geringfügige Ordnungswidrigkeiten."

Tendenziell haben wir bei gleicher Anzahl an Fahrzeugen weniger Verstöße - für uns heißt das, unsere Maßnahmen zeigen Wirkung. Hans Wolfrath, Leiter der Verkehrsbehörde der Stadt

Bußgelder, Fahrverbote oder Punkte stellte er nur selten aus, sagt Hans Wolfrath, Leiter der Verkehrsüberwachung und zentralen Bußgeldstelle der Stadt Weiden.2017 seien 220 Raser weniger als im Vorjahr geblitzt worden. Zwar wurden im März vergangenen Jahres 771 Verstöße verzeichnet - so viele wie sonst in noch keinem Monat - doch fällt der Durchschnitt von monatlich 400 Verstößen auf 390. So herrschte zum Beispiel im November ein "Blitzer-Tief": Hier sind nur 173 Autofahrer nachweislich zu schnell gefahren. "Tendenziell haben wir bei gleicher Anzahl an Fahrzeugen weniger Verstöße - für uns heißt das, dass unsere Maßnahmen Wirkung zeigen und sich die Sicherheit auf den Straßen verbessert hat", resümiert Wolfrath. Probleme mit Zahlungsverzügen oder uneinsichtigen Rasern gebe es keine, berichtet er. "Mit den Einnahmen aus den Verstößen (im Jahr 2017 rund 85 000 Euro) können wir gerade die anfallenden Kosten für das Personal decken." Er strebe eine schwarze Null an. Besonders betont er, dass das Personal nach Stunden bezahlt werde - "keinesfalls nach Verstößen".Die Stadt selbst blitzt seit Frühjahr 2015 zusätzlich zur Geschwindigkeitmessung der Polizei. "Natürlich informieren wir die Beamten, wann und wo die Stadt ihre Blitzer aufstellt", so Wolfrath.Der Unterschied zur Polizei? Brennpunkte für die kommunalen Blitzer seien Schulen, Altenheime, Kindergärten, Bushaltestellen oder Spielplätze. "Unsere Schwerpunkte sind deshalb zum Beispiel Sebastianstraße, Leimbergerstraße und Stockerhutweg. "Dort hatten wir im vergangenen Jahr die meisten Verstöße und die höchsten überschrittenen Geschwindigkeiten", sagt Wolfrath. Geblitzt werde in unregelmäßigen Abständen - "und natürlich nicht nur in sensiblen Zonen, sondern zum Beispiel auch in der Christian-Seltmann- oder Frauenrichter Straße."