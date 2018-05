"Weiden ist jetzt so weit", finden Marion Höchtl (41) und Rüdiger Erling (44). "Der 1. Garagenflohmarkt kann starten, und wir freuen uns, wenn viele Besucher vorbeischauen." Das Ehepaar wohnt mit seinen zwei Kindern seit vier Jahren im Marderweg 22 b in Weiden-Ost. Viele Einfamilienhäuser, große Gärten, jeder in seinem eigenem Reich. "Man kennt zwar seine direkten Nachbarn, plauscht über den Gartenzaun", sagt Höchtl. "Aber die anderen Bewohner in der Straße oder im Viertel trifft man selten." Das sei sehr schade, findet das Paar.

Sie würden sich wünschen, dass die Anwohner spontan ihre Garagen, Gärten oder Hofeinfahrten öffnen und mit der Nachbarschaft ins Gespräch kommen. Spaß und Neugierde sollten dabei im Vordergrund stehen. Höchtl hat in Halle studiert. "Da fanden jedes Wochenende Flohmärkte in irgendwelchen Gärten oder Hinterhöfen statt. Stöbern, plauschen, Leute treffen, da war nichts peinlich. Einfach nur spannend", sagt die Designerin. Das Paar, beide gebürtige Weidener, kennen solche Nachbarschaftsaktionen auch aus München, wo es viele Jahre wohnte. Von dem unkomplizierten und urbanen Flair möchte es gerne auch etwas nach Weiden bringen.Mitmachen kann jeder am Samstag, 5. Mai, von 10 bis 16 Uhr. Sieben Familien aus dem Marderweg, Dachsweg, der Entenbühlstraße und der Böhmerwaldstraße sind in jedem Fall dabei. Erkennungszeichen: Luftballons am Gartentor. Jeder verkauft privat auf seinem Grundstück. Daher seien keine meldepflichtigen Auflagen bei der Stadt erforderlich, sagt Erling. Auch die Kinder Carla (11) und Ludwig (5) sind schon aufgeregt und werden sich von einigen Spielsachen und Kinderbüchern trennen.