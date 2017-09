Gasalarm in der Max-Reger-Straße in Weiden - Polizei sucht Zeugen [Aktualisierung]

Alarm für die Rettungsdienste in Weiden. In der Max-Reger-Straße klagten am Vormittag mehrere Menschen nach Kontakt mit einem Gas über Übelkeit, Erbrechen und Reizhusten. Betroffen waren laut Polizei...