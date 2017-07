Die Werkstatt ist brechend voll, Sekt und Buffet für die Gäste sind reichlich vorhanden. Weit über 100 Besucher bewundern die Schreinerausstellung 2017 an der Europaberufsschule. Sie feiern auch die bestandene Gesellenprüfung von Ali Abedi Mofrad, der dafür hart gekämpft hat.

Die Europaberufsschule Weiden sieht sich als Leuchtturm in der europäischen Berufschulwelt. "Wir sind Europa", sagte Fachbetreuer Hans Maurer. Diese beruht auf drei Pfeilern: dem Angebot an Fremdsprachen, dem Austausch von jungen Europäern mit länderübergreifenden Projekten und der Integration ausländischer Schüler.Die Schüler stellen die einzelnen Lernfelder vor, immer mit Bezug zu Europa. Direktor Josef Weilhammer lobte den kreativen Umgang mit dem Werkstoff Holz. Er zollte den künftigen Fachkräften Respekt für ihre Leistungen. Der Dank galt den Betrieben und den Lehrern. Die Lernfelder reichen von Treppenbau bis zu Trockenbaukonstruktionen. Hier galt es, die Verkleidung einer Klassenzimmerwand schalltechnisch zu verbessern. Zum Schluss stellten die Absolventen Produkte aus verschiedenen Werkstoffen zusammen und planten Möbel, die sie auch herstellten. Hans Maurer stellte Ali Abedi Mofrad vor, der als erster Asylbewerber seine Schreinerlehre bei Höhbauer erfolgreich abschloss. "Das war nicht einfach", sagte der junge Mann, der seit 2013 im Land ist. Die Sprache sei die größte Schwierigkeit gewesen. "Deutschland ist ein leistungsorientiertes Land, aber es ging", freute er sich und übergab an die Lehrerschaft einen Geschenkkorb. Die Ausstellung besuchten auch Abteilungsleiter Helmut Meier, Obermeister Wolfgang Seifried und Josef Schlosser für die Kreishandwerkerschaft sowie Ehrenkreishandwerksmeister Karl Arnold.