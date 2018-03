Auf der Baustelle des Wittgarten-Durchstichs wird auch an Karfreitag gearbeitet. Ein 25 Meter langes Betonteil muss unter die Bahngleise geschoben werden.

Bald werden die Bürger in der Verlängerung der Siechenstraße unter der Bahn hindurch direkt in die Max-Reger-Straße gehen können. Zur Besichtigung des geplanten Wittgarten-Durchstichs hatten der SPD-Ortsverein Lerchenfeld/ Stockenhut und der Stadtverband auf die Baustelle eingeladen. Der Durchstich werde nicht nur den Stadtteil Stockenhut aufwerten, sondern auch die "grüne Lunge Wittgarten" direkt an die Innenstadt anbinden", sagte SPD-Ortsvereinsvorsitzender Ralf Moser. Stadtratsfraktionschef Roland Richter sprach von einer seit Jahrzehnten diskutierten Idee, die nun die Trennung der Stadt durch die Bahnlinie an dieser Stelle beende.Anhand der Pläne erklärte Stadtplaner Friedrich Zeiß die Maßnahmen. Der Durchgang soll barrierefrei ohne nennenswertes Gefälle entstehen. Neue Wohngebäude, Parkplätze und ein vom Weidingbach gespeister Weiher sollen später angelegt werden. Kritik äußerte ein Bürger, dass die Planungen "für viel Geld an ortsfremde Architekten" vergeben worden seien. Außerdem erinnerte er daran, dass vor Jahrzehnten auf diesem Areal wegen kontaminierten Erdreichs nicht gebaut werden durfte.Christian Birner vom Tiefbauamt erläuterte die anstehenden drei Bauabschnitte. Von der beauftragten Tiefbaufirma Markgraf berichteten Polier Uwe Millitzer, Bauleiter Markus Baguscha und Personalreferent Halil Tasdelen, wie am Karfreitag das 1000 Tonnen schwere, 25 Meter lange und innen 2,70 Meter hohe Betonteil unter die Bahngleise eingeschoben werden wird."Dafür werden die Gleise und der Schotter über dem künftigen Durchgang abgebaut. Dann wird mit Hilfe eines hydraulischen Systems der Neumarkter Firma Bögl das auf Stahlträgern befindliche Objekt in seine vorgesehene Lage gebracht. Bis Ostermontag soll dann das Gleisbett wieder hergerichtet sein und der Zugverkehr rollen", sagte Tasdelen. Die Firma Markgraf habe bereits Erfahrung mit solchen Bauarbeiten.