1127 Unterschriften zum Thema "Der Sonntag muss frei bleiben" sammelte der KAB-Kreisverband Weiden für eine Petition an die Geschäftsführungen von Karstadt und Galeria Kaufhof. Der Verband reagiert damit auf eine Initiative der Warenhäuser für eine völlige Abschaffung des freien Sonntags im Einzelhandel. Die Geschäfte sollten demnach an allen 52 Sonntagen im Jahr öffnen können. Die KABler wehren sich dagegen und sammelten Zustimmung in den Pfarreien Herz Jesu, St. Johannes, bei der KAB Weiden-Ost und im Eine-Welt-Laden.

Ihr Argument: "Der freie Sonntag hat gemäß unserer Verfassung Vorrang vor jeglichen kommerziellen Interessen." Würde sich die Initiative der Kaufhäuser durchsetzen, hätte dies laut Kreisvorsitzendem Hermann Stadler nicht nur tiefgreifende Folgen für 3,1 Millionen Handelsbeschäftigte, sondern würde den freien Sonntag an sich in Frage stellen. 73 Prozent der Deutschen sprächen sich dagegen aus, den Sonntag zum Einkaufstag zu machen. "Nur ein arbeitsfreier Sonntag ist ein selbstbestimmter Sonntag", meint Stadler. Deswegen ruft die KAB zum Kaufverzicht an Heiligabend auf.Während SPD, CDU/CSU und AFD keine Aussagen zum Schutz der Sonn- und Feiertage machten, verspreche der Bayernplan der CSU den Erhalt. Die Grünen unterstrichen zwar den Wert der Sonntage, hätten aber nichts gegen einen finanziellen Anreiz in der Lohntüte. Die Linke unterstütze den Kampf der Gewerkschaften und Kirchen im Gegensatz zur FDP, die auf eine Aufhebung des Verkaufsverbots setze. Der Heilige Abend solle den Angestellten im Handel nicht das Weihnachtsfest verderben, meinen die Unterschriftensammler. Die Liste überreichten sie an stellvertretenden Diözesanvorsitzenden Gero Utz, der sie an den Bundesvorstand weiterleitet.