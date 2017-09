Die Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft (Megal) hat mit 116 Millionen Euro die Verdichterstation in Waidhaus auf Vordermann gebracht. Die Maschinen arbeiten jetzt nicht nur abgasärmer, sondern auch effizienter. Außerdem kann nun nicht nur russisches Gas über Tschechien in den Westen strömen, sondern bei Bedarf auch Gas aus Frankreich, den Benelux-Staaten oder Deutschland in den Osten transportiert werden. Dies war ein Wunsch Tschechiens, wofür sich Václav Bartuska, Sonderbeauftragter für Energiefragen im tschechischen Außenministerium, bei der Abschlussfeier am Dienstag bedankte. "Mit unserem Ausbauprogramm haben wird die Versorgungssicherheit weiter verbessert", unterstrich Dr. Jörg Bergmann, Sprecher der Geschäftsführung der Open Grid Europe und Vorsitzender des Megal-Aufsichtsrats.