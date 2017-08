Es hat mächtig abgekühlt. Aber es soll schöner werden. Zum Aufwärmen marschierten Schützen und Honoratioren am Freitagabend bei Regen eine Runde über den Platz zur ersten Mass ins Festzelt. Mit dabei auch die "Weidener Musikanten". Die vielen Auftakt-Besucher des 119. Volks- und Schützenfests begrüßte Hans-Jürgen Rudnik von der Königlich-privilegierten Feuerschützengesellschaft. "Das Festbier schmeckt super", meinte er. Dazu dankte Rudnik vor allem den Schaustellern. OB Kurt Seggewiß erinnerte an das erste Weidener Volksfest im Jahr 1897. Dann benötigte er exakt drei Schläge, und der Hahn saß im Fass: "Ozapft is!" Zum ersten Prosit stieß der Rathauschef mit Rudnik, Festwirt Gerhard Böckl, Richard Schiffl, Gebietsverkaufsleiter der Kulmbacher Brauerei, Bürgermeister Jens Meyer und MdB Albert Rupprecht an. Es spielten "Die Ganoven".