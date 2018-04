Schwester Oberin Brigitte Helfer nennt es ein "kleines Jubiläum". Doch die "Armen Schulschwestern zu Unserer Lieben Frau" gibt es in Weiden bereits seit 125 Jahren. Zum bundesweiten Tag der offenen Klöster am Samstag, 21. April, gewährt der Orden einen der seltenen Blicke hinter die Klostermauern.

Live dabei

In Küche und Garten

Bewegte Geschichte 11. Januar 1893: Eröffnung der Kinderbewahranstalt, die Ordensschwestern nehmen im gegründeten Verein "Kinderasyl" ihre Arbeit auf. Weiden ist die 161. Niederlassung der Armen Schulschwestern in Bayern.



1. September 1896: Alle katholischen Weidener Schülerinnen - 400 Werktags- und 160 Feiertagsschülerinnen - werden von den Schwestern unterrichtet.



29. September 1901: Einweihung Kirche St. Josef



18. September 1905: Einweihung der Mädchenschule (heute Gerhardinger Schule) mit elf Mädchenkursen.



1. August 1907: Bezug des neuen Schwesternhauses in der Luitpoldstraße, Ecke Herrmannstraße.



1907: Beginn der Höheren Töchterschule im "Kinderasyl" mit 38 Mädchen (sechs Klassen). Aus Platzgründen weicht die Kinderbewahranstalt in die alte Präparandenschule in der Ringstraße aus.



1. Mai 1924: Die Höhere Töchterschule (200 Mädchen) zieht in die umgebaute Präparandenschule in die Ringstraße 31 um.



23. Februar 1938: Nach Beschluss der NSDAP werden die Lehrerinnen an der Höheren Töchterschule entlassen und durch weltliche Lehrkräfte ersetzt. Die Schwestern ziehen aus dem Haus in der Ringstraße aus. Schwester Luca Hann siedelt als einzige Schwester in die Klostergemeinschaft in die Luitpoldstraße um.



15. April 1946: Auf Wunsch der amerikanischen Militärregierung wird den Schwestern die Leitung der städtischen Mädchenmittelschule übergeben (insgesamt 220 Schülerinnen). 1965 wird aus ihr die Staatliche Mädchen-Realschule. Die Ordensleitung kündigt den Vertrag mit der Stadt.



1996 endet ihr Unterricht an der Gerhardinger Schule.



2004 endet die Arbeit im Kindergarten St. Josef.



Außerdem wirkte der Orden in der Mädchenschule und im Kindergarten Rothenstadt (1902-1977), im Kinderhort St. Anton (1917-1976) und im Kindergarten und im Caritasheim Herz Jesu (1931-1978). (shl)

Es riecht nach frischer Farbe, gerade sind die letzten Malerarbeiten in der Sakristei beendet worden. Nebenan erstrahlt die Hauskapelle in neuem Glanz. Sie wurde aufwendig renoviert, der Fußboden erneuert, die Kirchenbänke aufpoliert, die Heiligenfiguren entstaubt - und ein Beamer an der Decke installiert. "Darauf sind wir besonders stolz", sagt Schwester Brigitte, drückt auf ein Knöpfchen, und von oben senkt sich lautlos eine Leinwand herab. "Ja", sagt sie, "unser Leben hier ist mitnichten verstaubt. Moderne Technik hält auch in Klöstern Einzug." Die Innovation hat einen praktischen Grund."Manche ältere Mitschwester kann den Gottesdienst in der nahen Josefskirche nicht mehr selbstständig besuchen. Deshalb haben wir in der Kirche eine Kamera installiert, die nun die Messen in die Kapelle überträgt", erklärt die Oberin. Zu sehen sei nur der Altarraum, keine Besucher. Das verbiete der Datenschutz, sagt sie.In Hochzeiten lebten 55 Ordensschwestern in der Luipoldstraße 19. Ihr Wirken begann am 11. Januar 1893, als die Kinderbewahranstalt beziehungsweise das "Kinderasyl" (heute Kindergarten St. Josef) unter der Leitung der Schwestern Maria Charitina Hörmann und Maria Ursula Schrott eröffnet wurde. 150 Kinder, darunter auch viele Waisen, fanden hier Obhut. Später kam die Erziehung katholischer Mädchen in der Höheren Töchterschule (heutige Stötznerschule) und in der 1905 erbauten Mädchenschule (jetzt Gerhardinger Schule) hinzu. Manche Weidenerin mag sich noch daran erinnern.Mit 65 Jahren ist Schwester Brigitte die jüngste im Kreis der heute 21 Ordensschwestern, auch wenn sie bereits in Pension ist. Sie stammt aus Aichach bei Augsburg und trat 1980 den Armen Schulschwestern bei. 23 Jahre lang unterrichtete sie als Fachlehrerin Handarbeit und Hauswirtschaft in Neumarkt. Seit drei Jahren leitet sie das Kloster in Weiden.Erzählt sie von dessen Geschichte, dann gerät sie ins Schwärmen: "Es ist sogar die handgeschriebene Chronik von 1893 erhalten. Die liest sich wie ein Roman. Spannend." Dem damaligen Pfarrer Max Joseph Söllner und dem Mäzen, Bankier Andreas Bauernfeind, habe man viel zu verdanken. Die Entstehung des Klosters illustriert eine aufwendig gestaltete Ausstellung, die am Samstag zu sehen ist. Dort ist unter anderem auch zu lesen, dass der Anbau in der Herrmannstraße 1928 dazu kam. "Allerdings wurde damals sehr schlecht gebaut", schmunzelt Schwester Brigitte, "dass sich im Saal bald die Decke durchbog. Es mussten Träger eingezogen werden, die gottseidank bis heute halten".Dass das Haus in der Luitpoldstraße seit 1983 ein Schwesternruheheim ist und einige Bewohnerinnen bald ihr 90. Lebensjahr vollenden, merkt der Besucher kaum. Geschäftiges Treiben im ganzen Haus. Neben den Betzeiten morgens (6.30 Uhr) und abends (17.30 Uhr) bestimmen die gemeinsamen Mahlzeiten, Hausarbeiten und Freizeit den Tagesablauf."Wir tragen den Pfarrbrief aus, machen Dienst an der Pforte, erledigen Näharbeiten und die Wäsche, helfen in der Küche, leisten Mesnerdienst und kümmern uns um den Garten", sagt die Oberin. Die grüne Oase zwischen Kindergarten und Schule ist ein Lieblingsort. Zwischen Zwetschgen-, Apfel- und Nussbäumen erfreuen Kräuter- und Blumenbeete. "Es ist toll hier mitten in der Stadt", sagt Schwester Winfreda, die gerade die Beete harkt. Vom nahen Kindergarten dringt Lachen herüber. Ein Altenheim mitten im Leben ...___Eine Bildergalerie gibt es im Internet: