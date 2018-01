Was könnte diese Treppe alles erzählen. Als 1961 das Kaufhaus Hertie eröffnete, standen die Besucher Schlange, um einmal mit Weidens erster Rolltreppe zu fahren. "Das muss der Supergau gewesen sein", sagt Stadtarchivarin Petra Vorsatz. "Die Leute sind gefahren bis nichts mehr ging." Für die einen ein technisches Wunderwerk, für die anderen kindlicher Spielplatz. 2009 "rollte" sie zum letzten Mal.

Was ist ein "Schlupf"? Warum läuft der Handlauf schneller als die Treppe?



Handlauf und Stufen werden von unterschiedlichen Motoren angetrieben. Ein leichtes "Voreilen" (sogenannter "Schlupf") des Handlaufes gestattet die Europäische Norm (max. 2 Prozent). Wenn der Handlauf langsamer liefe als die Stufen, würden Leute, die nach oben fahren, rückwärts umfallen.



Warum sind Gummistiefel tabu?



Es besteht immer ein Spalt zwischen der Stufe und der seitlichen Sockelverkleidung. Die Spaltbreite ist genau festgelegt. Trotzdem ist es in der Vergangenheit zu Benutzerunfällen gekommen, weil Schuhwerk in solche Spalten eingezogen wurde. Aus diesem Grund gibt es schon seit Jahren Sockelbürsten. Eine Gefahr geht nur von lose sitzendem Schuhwerk wie beispielsweise Gummischuhen aus. Daher finden sich an Fahrtreppen auch immer Piktogramme mit Warnhinweisen.



Wie schnell fahren Rolltreppen?



Bei Fahrtreppen sind es üblicherweise 0,5 Meter pro Sekunde, maximal zulässig sind 0,9 m/s.



___



Wir fragten Mathias Musculus, Leiter Großprojekte der Otis Elevator Company in Deutschland. Persönlich findet er die in Glasröhren verlaufende Fahrtreppe am Centre Pompidou in Paris besonders ästhetisch. (shl)

Stimmen aus dem Netz "Was sind eure Erinnerungen an die Hertie-Rolltreppe" fragten wir auf der Facebook-Onetz-Seite:



"Beim Hertie sind wir immer Rolltreppe gefahren und haben Freunde getroffen. War ein richtiger Treffpunkt für Jung und Alt." Renate Schreiner



"Einzige Rolltreppe in der Gegend. Highlight." Ramona Hofer



"Bei der Rolltreppe muss ich immer an meine Mutter denken. Die hat mir die ganze Fahrt eingetrichtert, ich darf mich an dem Handlauf nicht festhalten, sie hat mal gehört, da sind viele Bakterien dran." Tanja Krüger



"Meine Tante ist mal mit dem Stöckel hängengeblieben und gestolpert. Ich habe gelacht, meine Mutter hat mir eine gescheuert. Heute lachen wir alle darüber. Kerstin McMillan



"Als Kind den Nothalt gedrückt. Der viel zitierte ,rote Knopf'." Florian Reber



"Mein Vater ging in Neustadt zur Schule. Statt nach Hause, fuhr er nach Weiden, um Rolltreppe zu fahren." Andrea Götz

Die Rolltreppe, die offiziell Fahrtreppe heißt, feiert 2018 ihren 125. Geburtstag und deshalb schwelgen wir noch einmal kurz in Erinnerungen. Zu verdanken haben wir die Technik dem US-amerikanischen Ingenieur Jesse W. Reno, der 1893 das Patent dafür beantragte. Heute gibt es allein in Deutschland weit über 35 000 Rolltreppen.Als Kind war die Hertie-Treppe auch für Edeltraud Kallmeier aus Püchersreuth ein Erlebnis. "Wir kamen ja nicht so oft in die Stadt." Später fuhr sie beruflich rauf und runter. Kallmeier begann 1968 ihre Ausbildung und arbeitete im 1. Stock in der Weißwarenabteilung. "Die Taschentücher waren allerdings im Erdgeschoß, das Lager im obersten Stock. Das war eine Qual, wenn die Rolltreppe stehenblieb - und das tat sie oft." Die Rolltreppe war Treffpunkt für Jung und Alt. "Aufpassen musste man, wenn man sich unterhielt und nicht auf das Ende der Stufen achtete. Da konnte man böse auf die Nase fallen", erinnert sich die 61-Jährige.