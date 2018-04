Weiden/Amberg. Die Auktionsprofis wagen sich aus der Deckung, enden doch am morgigen Dienstag alle Internet-Versteigerungen der 13. Traumauktion. "Die Bieter haben am Wochenende Vollgas gegeben", erzählt Dominique Held vom Verlagshaus Oberpfalz-Medien am Sonntag. "Bis Freitag wurden viele Angebote stark beobachtet. Auf die beiden Autos etwa gab es gar kein Gebot." Dann ging es los. Die Projektleiterin erwartet eine heiße Schlussphase. "Auf ein Schlemmerwochenende gab es schon 16 Gebote, das ist Wahnsinn." Alle 2000 Produkte sind aber nach wie vor zu ersteigern. "Viele Angebote sind dabei auch mehrfach vorhanden. Es lohnt sich also, genau hinzusehen und nicht gleich auf das erste zu bieten", rät Held. "Es sind tolle Schnäppchen drin, auch für die, die jetzt noch einsteigen."

Alle Infos und Registrierung unter: