14 Studienreferendare traten ihren Schuldienst am Kepler-Gymnasium an. Sie werden zwei Jahre in der Unterrichtspraxis ausgebildet und schließen dann mit dem zweiten Staatsexamen ihren Vorbereitungsdienst ab. Neben ihren Fächern erhalten sie eine fundierte Ausbildung in Schulkunde und Schulrecht, staatsbürgerlicher Bildung, Pädagogik und Pädagogischer Psychologie. Dazu kommt Unterricht in Stimm- und Sprecherziehung. Die Referendare sind: Madeleine Berberich, Anna-Lena Bock, Sabine Haug, Michaela Sutrich (Deutsch und Geschichte), Benedict Grüner, Nicolas Reiß (Englisch und Geschichte), Christina Gernlein, Katharina Nikolai (Englisch und Französisch), Sebastian Huber (Englisch und Spanisch) Nercan Acikgöz, Marie-Theres Knott, Mona Kränzler, Karina Maier, Daniel Weber (Französisch und Spanisch).