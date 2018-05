Das Stangenwirrwarr lässt es noch gar nicht vermuten. Doch das zum NOC gehörende Parkhaus soll bereits in gut zwei Monaten fertiggestellt sein. Offiziell eröffnet wird es aber auch erst am 14. März. Doch dafür gibt es gute Gründe.

Wenn das Parkhaus mit seinen 480 Stellplätzen auf sechs Geschossen und deiner Gesamtfläche von knapp 19 000 Quadratmeter steht, wird es zwar schon genutzt, aber nur von einem ganz bestimmten Personenkreis. Fondara-Vorstand Thomas Schumacher bestätigte gegenüber Oberpfalz-Medien, dass die Parkflächen in erster Linie für die Fahrzeuge der zahlreichen Handwerker gebraucht werden, die den NOC-Bau nach und nach mit Technik und Leben füllen sollen. Der Rohbau verabschiedet sich, jetzt wird's im Inneren interessant. So werden in diesen Tagen eine Reihe von Rolltreppen geliefert. Schumacher rechnet schnell mal nach und kommt auf immerhin 14 solcher Exemplare, die neben normalen Aufzügen die vier Geschosse miteinander verbinden. Und diese sollen es in sich haben. Der Fondara-Vorstand ist jetzt schon ganz begeistert. "Allermodernst" werde der Innenausbau, schwärmt er.Von innen noch einmal nach außen. Zu einem ganz außergewöhnlichen Hingucker soll die Fassade werden. Dabei steht Weiden als Keramikstadt Pate. Die vorgehängte, offene und in ihrer Struktur semi-transparente Bekleidung aus seriellen, weiß glasierten Keramikelementen bestimmt das Erscheinungsbild der Fassaden. Im Spätherbst sollen die ersten Stäbe hängen. Ihnen werden 8000 bis 10 000 weitere folgen. Das wird mindestens zwei Monate in Anspruch nehmen.Dann ist der Eröffnungstermin am 14. März nicht mehr weit weg. Mit einigen Wochen Abstand zum Richtfest zieht Schumacher ein positives Fazit. Es sei deutlich geworden, dass NOC in der Region angekommen sei. Davon zeugten die Teilnahme vieler Bürgermeister und hochrangiger Vertreter der Landkreise. Angemerkt