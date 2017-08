Beim Dozentenkonzert in der Hauptstelle der Sparkasse Oberpfalz Nord bleibt das Thermometer eines der wichtigsten Instrumente. Denn immer, wenn Thomas Stock und seine Kollegen vom Jazz-Seminar dort aufschlagen, ist es einer der heißesten Tage. So auch diesmal. Immerhin hat der Hausherr vorgesorgt.

"Wir hatten diese Situation schon mehrfach und unsere Klimaanlage heute entsprechend danach eingestellt", begrüßte Sparkassen-Chef Ludwig Zitzmann am Dienstagabend launig die Gäste. Den schwülen Temperaturen angepasst, war die Auftaktnummer "Chick Monk", ein Stück aus der Feder des Dozenten und Pianisten Michael Flügel. Eine perfekte Einleitung.Denn um die Hitze aus dem Blues etwas herauszunehmen, hatte Flügels Komposition anstatt der üblichen zwölf Takte, wie sie beim Blues die Regel sind, nur elfeinhalb. Gleich zu Beginn entwickelte sich also aus der Stille des Raumes heraus eine Intensität, die vor allem durch die Soli an Kraft gewann.Schnell folgte der rasante Wechsel: "Little Sunflower" von Freddie Hubbard war eine flotte Latin-Nummer mit viel Groove und Double-Time-Feeling. Zum Swing "Almost like beeing in Love" stieß dann erstmals die neue Sängerin Veronika Zunhammer aus München zur Combo. Die hatte bis dato im Zuhörerraum Platz genommen. Zunhammer zeigte viel Gespür für die Schattierungen des Leisen. Aber gegen Ende entzündete sich das Stück von Frederick Lowe und Alan Jay Lerner an kräftigen Bläsersätzen. Aus der Feder von Dori Caymmi und Alan und Marilyn Bergmann stammte "Like a Lover", ein selten gespielter, aber wunderschöner Bossa Nova. Den Abschluss des ersten Sets markierte Charlie Parkers moderne Swing-Nummer "Lex".Teil zwei eröffneten die Dozenten mit Duke Ellingtons "Caravan", der viele schnelle Wechsel parat hielt. Die Combo setzte hier auf einen Second Line Groove, den sie aus prächtigen Farben und intelligenten Rhythmen bastelte. Im Ergebnis war der A-Teil eher mäßig rasant, dafür der B-Teil schwindelerregend swingend.Weil man wieder in Weiden spielte, wollte man diesmal auch einen mundartlichen Beitrag leisten. Deshalb folgte ein wunderschönes Duett aus Piano und Gesang. "Is scho still uman See", jazzig mit bayerischem Text geschrieben von Gerhard Mittergradnegger und Günther Glawischnig. Vorsichtig baute Michael Flügel seine Soli auf, die dann von der Sängerin wie Schlagsahne mit einer wunderschönen Stimme übergossen wurde. Eine echte Premiere in der Sparkasse."Luz de Luna" von Alvaro Carillo passten die Pauker in ein ziemlich eng geschnittenes Jazz-Walzer-Kostüm. Und wieder durfte die Sängerin nach vorne, um der schönen Medium-Swing-Nummer "Devil may care" die besondere Note zu geben. Als Finale gab es einen echten Jazz-Klassiker: "Seven Steps" von Miles Davis. Im Up-Tempo-Swing, was das Publikum noch einmal so richtig forderte. Natürlich durfte die Band nicht ohne Zugabe in die Garderobe. Zuletzt hörte die Jazz-Fans Horace Silvers Latin Groove "The Jody Grind" aus den Sechzigern.Auf der Bühne standen neben Zunhammer Juri Smirnov (Saxofon und Querflöte), Norbert Ziegler (Blechbläser), Gerhard Kraus (Gitarre), Michael Flügel (Piano), Markus Fritsch (Kontrabass und E-Bass) sowie Thomas Stock (Schlagzeug).