Die Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden ist Teil des Verbunds mehrerer Hochschulen, die durch den Bund 15 Millionen Euro Förderung erhalten.

Politisch flankiert

Amberg/Weiden. (dpa/nt) Von der punktuellen Zusammenarbeit zum flächendeckenden Verbund: Die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg koordiniert Beiträge mehrerer Hochschulen in den Regierungsbezirken Oberpfalz und Niederbayern im Verbund "Transfer und Innovation in Ostbayern" (TRIO). Aus Mitteln der Förderinitiative "Innovative Hochschule" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung erhalten sie dafür knapp 15 Millionen Euro in fünf Jahren.Verbundmitglieder sind neben der OTH Amberg-Weiden, OTH Regensburg und Universität Passau die TH Deggendorf und die Hochschule Landshut; die Universität Regensburg ist als Kooperationspartner beteiligt. Auch die Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz, die IHK Oberpfalz/Kelheim und die IHK Niederbayern sowie das Staatsministerium der Finanzen mit dem Projekt "BayernLabs" wirken mit.Grundlage der Zusammenarbeit im Verbund TRIO ist eine gemeinsam entwickelte Transferstrategie der Verbundhochschulen. Hintergrund ist, dass Bund und Länder ab 2018 zusätzlich zur milliardenschweren "Exzellenzstrategie" für Spitzenforschung 48 kleinere Hochschulen mit Millionenbeträgen fördern.Professor Andrea Klug, Präsidentin der OTH Amberg-Weiden erklärt: "Das Netzwerk der sechs ostbayerischen Hochschulen und Universitäten hat sich als eine geeignete und effiziente Basis erwiesen, um bis hin zur Bundesebene erfolgreich zu sein. Verbünde sind der Weg in die Zukunft. Wir können nun mit Hilfe der Förderung in TRIO den Wissens- und Technologietransfer über zusätzliche Innovationsstrukturen in Ostbayern verstärken."Der Weidener Bundestagsabgeordnete Albert Rupprecht (CSU) beansprucht die Erfolgsmeldung mit für sich: "Gemeinsam mit Bildungsministerin Johanna Wanka habe ich dafür gekämpft, dass es als Fortführung für die Universitäten die Exzellenzstrategie gibt, und für die Fachhochschulen das Programm ,Innovative Hochschule' kommt." Auch SPD-Abgeordneter Uli Grötsch gratuliert: "Die OTH gewinnt dadurch weiter an Profil und zeigt ihr enormes Innovationspotential." Davon werde die gesamte Region als innovativer Wirtschaftsstandort profitieren.