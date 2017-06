15000 Euro für Sindersbeger-Arche

Mit einem großen Scheck kamen Vorsitzende Christl Bock vom evangelischen Frauenbund und ihre Stellvertreterin Sieglinde Flittner. Sie wollen das neu eingerichtete Modellprojekt unterstützen, das in Teilen schon sehr gut läuft.

In der "Sindersberger-Arche" mit 13 Plätzen wird schwerstpflegebedürftigen Menschen und jenen, die ihren letzten Weg gehen, Hilfe in allen Dimensionen bekommen. "Es soll ein palliatives Milieu geschaffen werden", erklärte Diakon Karl Rühl. "Wir versuchen als kirchlicher Träger die Kultur eines Hospizes zu verwirklichen." Die Damen erinnerten, dass das Haus in der Luitpoldstraße 7 verkauft wurde. Die Rücklagen für Reparaturen sollen karitativ gespendet werden. Der Scheck lautete auf 15.000 Euro. Einrichtungsleiter Diakon Wolfgang Reuther unterstrich, dass Spenden notwendig sind. Die Sonderpflege für die Arche ist nicht ausfinanziert.