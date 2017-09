"In den Ferien bieten sich viele Gelegenheiten zum Lesen", sagte Sabine Guhl, Leiterin der Regionalbibliothek. Sie begrüßte die Teilnehmer am Sommerferien-Leseclub 2017. "Lesen, was geht" lautete das Motto.

Über 500 Kinder- und Jugendbücher, die exklusiv für die Clubmitglieder bereitgestellt wurden, waren ununterbrochen im Umlauf. 157 Teilnehmer lasen fast 1500 Bücher. Der Spitzenreiter "verschlang" in den Ferien 50 Bände. Die Ausleihrenner waren bei den Grundschülern "Der beste Schulausflug aller Zeiten" von Rüdiger Bertram und "Nachts im Stall" von Uschi Luhn. Bei den Jugendlichen begeisterten die Bücher "Siren" von Kiera Cass und "Evolution - Die Stadt der Überlebenden" von Thomas Thiemeyer.Vom Regi-Föderverein Pro Libris freute sich Vorsitzender Stefan Kunnert über die große Resonanz. "Es gibt nichts Schöneres als ein spannendes Buch zu lesen", sagte Bürgermeister Jens Meyer. Er dankte dem Regi-Team für die Organisation. Jedes Kind gab nach dem Lesen eine Bewertungskarte ab, die in die Losbox kam. Den ersten Preis der Verlosung, zwei Tickets für die Bavaria Filmstadt München, gewann Eva Kunkel. Der zweite Preis - ein Fotoshooting von "Studio 5 Fotografie", gestiftet von Elena Merkel - erhielt Anna Oppitz. Den Kinogutschein im Wert von 30 Euro, gesponsert von Pro Libris, gewann Leonie Kaiser. Als Trostpreise überreichte Waltraud Koller-Girke zehn Spielzeug-Drachen.