Seit vergangenem Herbst hatten sich 16 Mädchen und Buben der Pfarrei St. Konrad auf den Tag ihrer feierlichen Erstkommunion vorbereitet - in der Schule, in den Weggottesdiensten und in Tischgruppen. Dabei standen die Vorbereitungen unter dem Thema "Jesus, wo wohnst du?".

Dekan Johannes Lukas ging darauf bei der Feier der Erstkommunion in seiner Predigt ein. Wer jemanden nach seiner Wohnung frage, bringe zum Ausdruck, dass er diesen kennenlernen wolle, dass er an ihm interessiert sei. Die Kinder dürften nun Jesu in der heiligen Eucharistie ganz nahe kommen sowie ihm danach jeden Sonntag wieder begegnen und ihn so immer besser kennenlernen.Musikalisch gestalteten den Gottesdienst Angela Sauer (Orgel), eine Bläsergruppe und Gemeindereferent Andreas Scheidler mit der Gitarre.