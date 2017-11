17285 Euro an den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge

Oberstleutnant Christian Kiesel und Kreisorganisationsleiter Günter Bogner überreichten den Erlös der diesjährigen Kriegsgräber-Sammelaktion in Höhe von 17 285 Euro an Oberbürgermeister Kurt Seggewiß. Dieser wird den Betrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge weiterleiten.

Seggewiß unterstrich die Bedeutung der Aktion für den Frieden. Sein Dank galt allen Sammlern, darunter allein 300 Reservisten. Unter den Promi-Sammlern sei Landtagsabgeordnete Annette Karl die erfolgreichste gewesen. Es gehe weniger darum, Kritiker zu überzeugen, als darum, Verständnis zu wecken. Denn das Schlimmste sei, wenn man die Kriegsopfer vergesse.Junge Menschen empfänden Kriege - etwa die Drohnen-Schlachten in den Computerspielen - als eine saubere Sache, gab Landtagsabgeordnete Karl zu bedenken. Die Kriegsgräbersammelaktion solle unterstreichen, dass es bei Kriegshandlungen um keine Avatare, sondern um echte Menschen gehe.Der Oberbürgermeister fügte hinzu: "Und von wegen, diese Zeit liege weit zurück oder es seien ja andere gewesen. Es ist heute nicht viel besser." Seine Botschaft an die jungen Soldaten: "Die Verteidigung der Demokratie ist ein hehres Ziel."