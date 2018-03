Er randaliert, mimt den "sterbenden Schwan" und bespuckt Polizeibeamte. Ein 18-Jähriger aus Weiden war am Donnerstagabend in der Weidener Altstadt sehr aktiv.

"Sterbender Schwan oder doch Lama…" ist die Polizeimeldung zu diesem Vorfall überschrieben. Ein 18-jähriger, in Weiden wohnhafter Mann beschäftigte am Donnerstag gegen 20.15 Uhr die Beamten.Erst habe er in der Altstadt gegen ein Schaufenster geschlagen, ein Zeuge habe die Polizei verständigt. Als die Beamten eintrafen, hätten sie ihn regungslos am Boden liegend vorgefunden. "Es handelte sich hierbei aber um keine Notsituation wie sich herausstellen sollte. Der 18-jährige mimte den sterbenden Schwan", schreibt Mario Schieder von der Polizeiinspektion Weiden. Als sich ein Beamter um ihn kümmern wollten, habe der Mann getreten und geschlagen."Bei der anschließenden Fixierung mutierte der sterbende Schwan schließlich zum Lama und bespuckte die Einsatzkräfte", so Schieder weiter. Der Mann wurde ins Klinikum Weiden verbracht. Er muss sich wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, Beleidigung, und weiteren Straftaten verantworten.