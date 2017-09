180 Erzieherinnen beim großen Bücherabend in der Buchhandlung Rupprecht

180 Erzieherinnen schmökern in der Buchhandlung. Buchhändlerinnen geben Tipps, welcher Lesestoff in den Kindergärten gut ankommt.

Maria Rupprecht, Manuela Schmucker und Rebekka Wild stellten am Montagabend in der Buchhandlung Rupprecht Bücher für Kindergartenkinder vor. Dazu kamen Erzieherinnen aus Weiden und dem Landkreis Neustadt. Präsentiert wurden Bücher aus den Bereichen Pädagogik, Vorlesen und Bilderbuch. Die drei Buchhändlerinnen empfahlen ihre jeweiligen Lieblingslektüren.Aktuell beliebte Kinderbücher sind "Klara und die Mäuse entdecken die Weihnachtszeit", "Mehr, weniger oder gleich viel?" oder "Der rhythmische Morgenkreis". Zum Vorlesen schlugen die Expertinnen "Frohe Weihnachten, liebes Christkind", "Hallo Karlchen" oder "Joschas schönstes Weihnachtsfest" vor. Und zum Bilderblättern standen "Hoppa, was ist das?" oder "Kleiner Drache - große Wut" auf dem Programm.