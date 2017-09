Herbert Stilp ist wieder daheim - für gut sechs Wochen. Dann muss er zurück in seine neue Heimat, nach Australien. Dorthin ist er vor 57 Jahren ausgewandert - weil er glaubte, als VW-Mechaniker sein großes Glück machen zu können. Er musste einige Umwege fahren. Das Glück hat er trotzdem gefunden.

Mit großen Hoffnungen

Erfolg in Down Under

Herbert Stilp ist am Fichtenbühl aufgewachsen, spielte einst mit Erika Platzer im Sandkasten. Und Erika Platzer sorgte mit ihrem Mann und Kinobetreiber vor fast 20 Jahren dafür, dass der Draht zwischen dem Auswanderer und Weiden wieder zu glühen begann. Nach einer Neuseeland-Reise standen sie damals in Sydney. Und erinnerten sich an den "Herbert", der da irgendwo sein musste. Im Telefonbuch fanden sie einen Michael Stilp. "Doch da ging niemand ran." Was die Platzers damals nicht wussten: Michael Stilp ist einer der Söhne von Herbert.Über Herberts Bruder Horst, der am Fichtenbühl wohnt, machten die Platzers den Vermissten ausfindig. Ein Jahr später, 1992, traf man sich in New South Wales. Seitdem steht der Kontakt. Im zweijährigen Turnus gibt es Besuche und Gegenbesuche.Als 19-Jähriger machte sich Herbert Stilp auf die große Reise. Er hatte im damaligen VW-Autohaus Zwack (damals noch am Josef-Witt-Platz, später Ford an der Regensburger Straße) Kfz-Mechaniker gelernt. Und eigentlich war es der große Horst, der den kleinen Bruder "die Flausen in den Kopf" setzte. Horst, drei Jahre älter, hatte schon die Welt erkundet, schwärmte beim Heimaturlaub davon, dass in Australien VW-Mechaniker gesucht würden. Und Herbert, Jahrgang 1938, machte sich auf den Weg - mit große Hoffnungen und Erwartungen, aber ganz wenig Geld: Per Viehtransporter nach Cuxhaven, per Schiff weiter auf den fünften Kontinent und dann erst mal in ein Auffanglager. Der Halbwaise - der Vater war im Krieg gefallen - war zur Ochsentour gezwungen: Einige Monate arbeitete er als Kumpel in einem Bergwerk, dann in einer Eisengießerei. Endlich fand er eine Anstellung in einer VW-Werkstätte; und schließlich wechselte er in einen Kfz-Betrieb mit Tankstelle, der auch Busreisen mit VW-Fahrzeugen anbot.Der junge Mann kniete sich rein, hielt die Autoflotte in Schuss, lernte seine Frau Hildburg kennen, die mit ihrer Familie aus Kaiserslautern nach Australien ausgewandert war. 1969 kaufte er Tankstelle und Werkstätte in Wollongong (etwa 70 Kilometer von Sidney entfernt). Er zählte zu den Gründern des Fußballclubs in Wallongong und des deutschen Clubs. Das Geschäft ging gut. Die drei Söhne gerieten prächtig: Raimond führt sein Unternehmen weiter, Michael ist international tätiger Banker, Martin besitzt ein eigenes Fliesengeschäft und ist derzeit ebenfalls in Weiden - und von der Oberpfalz restlos begeistert.Die Stilps nutzen die Zeit in der alten Heimat, besuchten als Bayern-Fans bereits zwei Spiele in der Allianz-Arena. Sie erkunden München, Regensburg, Nürnberg, genießen aber auch das Schwammerlsuchen, die Postkeller-Stammtische und betreiben sogar etwas Ahnenforschung: Schließlich ist Karl Stilp der geniale Bildhauer, der die Klosterbibliothek in Waldsassen von 1724 bis 1726 mit seinen lebensgroßen Figuren ausstattete, ein direkter Vorfahre.