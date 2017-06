Nach der Statistik ist jeder Zehnte Diabetiker. Der Diabetikertag wendet sich deshalb an ein großes Publikum. Diesmal geht es um gesunde Ernährung. Dazu sind auch Nicht-Diabetiker eingeladen.

(sbü) Der 20. Weidener Diabetikertag findet am Samstag, 24. Juni, ab 9 Uhr in der Max-Reger-Halle statt. Veranstaltet wird er von der Medizinischen Klinik I der Kliniken Nordoberpfalz und dessen Leiter Professor Frank Kullmann. Als Organisatoren mit dabei sind die Diabetologen Dr. Susanne Friedrich-Kraus und Dr. Georg Aderbauer sowie der Diabetikerbund Bayern."Alle bisherigen Veranstaltungen waren ein großer Publikumserfolg", erklärt Professor Kullmann bei der Vorstellung des neuen Programms. Schwerpunktthema des Diabetikertags 2017 wird die gesunde Ernährung sein. Um dem erwarteten großen Publikumsinteresse Rechnung zu tragen, haben sich die Organisatoren zur Jubiläumsveranstaltung einen ganz besonderen Programmpunkt einfallen lassen.Neben dem traditionellen Beratungs- und Informationsangebot gibt es auf der Bühne der Max-Reger-Halle ein Schaukochen mit Apothekerin und Wildkräuter-Expertin Waltraud Witteler. Ihr zur Seite steht der Küchenchef des Klinikums Weiden, Martin Schiener. "Wir wollen die Menschen vom Schweinsbraten wegbringen", sagt die prominente Kräuterexpertin. Gerade ältere Personen ernährten sich häufig nach einem eingefahrenen Muster. Auch könne das Emmer-Mehl, die wilde Form des Weizens, den Übergang von Weißmehlprodukten auf gesundere Getreidesorten erleichtern. Beim mindestens 90-minütigem Schaukochen will Witteler ein "Pfifferling-Ravioli aus Emmermehl", ein "Giersch-Petersilien-Pesto" eine "Bunte Basis-Gemüsesuppe" sowie eine "Bouillabaisse Bavaroise" präsentieren. Bei den jeweiligen Zutaten kommen in der Wildkräuterküche vor allem Naturprodukte wie die Kurkuma-Wurzel, Fenchel, Topinambur oder Kürbiskerne und Knoblauch zum Einsatz. Bei der Bouillabaisse darf auch eine halbe Flasche Zoigl dabei sein. "Gewürze wirken wie Arzneimittel", sagt Witteler. Insgesamt steht das Schaukochen unter das Motto "Genussvoll leben & bewusst kochen mit Diabetes".Die Ernährung von Diabetikern unterscheide sich überhaupt nicht von der Ernährung anderer Bevölkerungsgruppen, betont Diabetologe Aderbauer. "Eigentlich muss man nur die ungesunden Sachen weglassen. Aber 80 Prozent halten sich nicht daran." Gesunde Ernährung sei die beste Prävention gegen Krankheiten, betonen alle Mediziner.Karl-Heinz Stupka vom Diabetikerbund Bayern weist darauf hin, dass diesmal auch das Infomobil des Diabetikerbunds vor der Max-Reger-Halle Station machen wird. Unter dem Motto "Kompetenz vor Ort" gibt es individuelle Beratung für Betroffene, Angehörige, Familien und speziell für junge Diabetiker. Angeboten werden auch die Messung von Blutzucker sowie ein sogenannter Diabetes-Risiko-Check.In den Veranstaltungsräumen werden wieder zahlreiche Informationsstände regionaler Organisationen und Unternehmen zur Verfügung stehen. Neben dem Schwerpunktthema Ernährung geht es auch um Blutzuckerselbstkontrolle, Zuckermessung ohne Blut und Harnzuckermessung, Insulinpumpen und Fußpflege.Die Veranstaltung dauert von 9 bis 12.30 Uhr. Auch der Landesvorsitzende des Diabetikerbundes, Bernd Franz, wird dabei sein. Dem Schaukochen ab 10.30 Uhr schließt sich eine Fragerunde für das Publikum an. Einlass ist um 8.45 Uhr. Die Programmvorstellung erfolgte in den Räumen der AOK Weiden. Bereichsleiter Thomas Knöbl hatte die Gäste dazu begrüßt.