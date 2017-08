Kinder, wie die Zeit vergeht: 20 Jahre gibt es das Projekt "Kinder im Museum" jetzt auch schon. Das feiern nun junge Freunde des Keramikmuseums von damals und heute gemeinsam. Zuerst aber wird einmal kräftig gebuddelt.

Achtung, Schatzsucher: Zum Jubiläum veranstalteten die Verantwortlichen ein Museumsspiel namens "Archäopterix". Kinder durften dabei im Innenhof des Waldsassener Kastens auf Ausgrabung gehen. In Sandkästen durften sie Schätze ganz vorsichtig freiräumen: Verbuddelt waren Kunstswerke, die in den vergangenen 20 Jahren in der Museumswerkstatt entstanden waren. Mit den ausgegrabenen Fundstücken bereiteten die jungen Museumforscher eine Ausstellung vor. Diese stellten sie dann den Eltern, Bekannten und Ehrengästen vor.Die Präsentation veranstalteten die Projektverantwortlichen vom Museum und der Jugendkunstschule Kalmreuth gemeinsam mit dem Stadtjugendring. Ausgezeichnet wurde an diesem Tag auch ein besonders eifriger junger Museumsbesucher und mit einer Urkunde überrascht: Valentin Gebhardt bekam die Ehrung "Museumsbesucher des Jahres" in der Kategorie Kinderführung überreicht.Museumschefin Stefanie Dietz dankte bei dieser Gelegenheit ihrem Team und Projektleiterin Irene Fritz. Auch Stadträtin Sema Tasali-Stoll lobte die Aktion. "Ich sehe die Kinder mit Freude und Elan bei der Arbeit. Und ihr habt in all den Jahren gute Arbeit geleistet." Gleichzeitig hätten die Kinder dabei "die Bedeutung eines Museums erleben" dürfen, erklärte die SPD-Politikerin über das wegen der Sparzwänge immer wieder politisch umstrittene Museum.Dietz wiederum erinnerte an die Anfangszeit und die jungen Menschen, die damals erste Führungen von Kindern für Kinder übernahmen. Dazu zählte Katharina Trettenbach aus Weiden, die heute eine junge Frau ist und auch zur Feier gekommen war. Trettenbach erzählte, wie interessant es war, beim Projekt etwas über das Leben der Menschen früher zu lernen. "Gut erinnern kann ich mich noch an die Vorstellung der Menschen aus Peru, China und Ägypten und ihren Umgang mit Werkzeugen und Haushaltsgegenständen Tausende Jahre früher", sagte sie. Die ehemalige Augustinus-Gymnasiastin studiert derzeit Medizin in Tübingen, kommt aber oft nach Weiden und besucht dabei auch weiter das Museum.Abschließend gab es auch eine spannende Versteigerung, unter Verantwortung der Kinder, von Kunstwerken aus 20 Jahren Museumswerkstatt. Die ausgegrabenen Fundstücke oder auch kreatives Selbstgemachtes wechselte dann im Museumshop den Besitzer.