Die letzten 20 Jahre im Zeitraffer: DGB-Regional-Sekretär Peter Hofmann blickt zurück. Er erinnert an das Aufkommen der USB-Sticks, die Zulassung von Viagra, den damals neuen Bundeskanzler Schröder - und die Gründung der Verdi-Senioren Nordoberpfalz.

Vorsitzender Manfred Kuchner begrüßte 100 Mitglieder der Betriebsgruppe der Verdi-Senioren Nordoberpfalz des Fachbereichs Telekom, Postdienste, Speditionen und Logistik und Ehrengäste zur Jubiläumsfeier im Postkeller-Saal."Der Bereich Telekom und Postdienst hatte früher einen Organisationsgrad von 98 Prozent", wusste Manfred Kuchner. Er erinnerte an die ersten Treffen 1997 in der Gaststätte Prinz-Ludwig, gefolgt vom "Bräustüberl" bis hin zum jetzigen Treffpunkt, dem "Café Mitte". "Heute treffen sich viele der 460 ehemaligen Kollegen zu monatlichen Versammlungen", so Kuchner. Insgesamt 240 Monatstreffen hatten unter anderem Erbrecht oder Patientenverfügung zum Thema. Ausflugsfahrten führten in früheren Jahren bis nach Österreich, Tschechien und durch ganz Deutschland. Verantwortung als Vorsitzende übernahmen Heinz Gerstenberger, Gerhard Zenger, Helmut Scharrer und seit März 2009 der jetzige Vorsitzende Manfred Kuchner. Die Gewerkschaftssenioren gedachten unter anderem der Gründungsmitglieder Max Rappl und Otto Ertl."Der Fachbereich Post, Telekom und Logistik schlug die ersten Wurzeln der Verdi-Seniorenarbeit in der Oberpfalz", lobte Verdi-Bezirksgeschäftsführer Alexander Gröbner. Er stellte die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit bei Rentnern und forderte eine Umverteilung des Vermögens sowie ein Ende der prekären Beschäftigung wie Leiharbeit und Werksverträge. Verdi-Sekretärin Sonja Köbler vom Fachbereich Telekom kündigte eine starke Interessensvertretung bei den anstehenden Betriebsratswahlen und Tarifverhandlungen im Frühjahr an.Bürgermeister Lothar Höher dankte der Seniorenrunde für ihre Aufgabe als wichtige Interessensvertretung. Die Stadt sei für das neue Jahr guten Mutes: Unter anderem wegen der Bautätigkeit an NOC und AOK, sowie wegen der Planungen am NT-Verlagsgelände. Für das Gewerbegebietes West IV wünscht er sich die Ansiedlung von Firmen mit gut bezahlten Arbeitsplätzen. "Die Handlungsfähigkeit der Gewerkschaft braucht die 1200 Nordoberpfälzer Senioren", verdeutlichte Manfred Haberzeth als Verdi-Senioren-Bezirksvorsitzender. Diese stemmten zehn Prozent des Beitragsaufkommens.Als noch aktive Gründungsmitglieder zeichnete Manfred Kuchner den Kassier Harald Koller und Schriftführerin Ulla Albert aus. Besonderes Lob sprach er dem Maria-Seltmann-Haus als städtischem Begegnungs- und Bildungsort für Senioren aus.