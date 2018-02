Weiden. (uz) Bayern hat 922 neue Polizeianwärter eingestellt. Allein sechs junge Frauen und 14 Männer in den Bereichen der Stadt Weiden sowie in den Landkreisen Neustadt und Tirschenreuth. Sie werden ihren Dienst am 1. März antreten. Die Ausbildung zum Polizisten dauert zweieinhalb Jahre und findet in der Nabburger Außenstelle der Bayerischen Bereitschaftspolizei in Sulzbach-Rosenberg statt.

Am Dienstagabend informierten der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Weiden, Erster Polizeihauptkommissar Roland Ast und die beiden Einstellungsberater, Polizeihauptkommissar Ulrich Glaser und Polizeihauptmeisterin Nicole Prießnitz die neuen Kollegen über das künftige Aufgabengebiet.Die Informationsveranstaltungen diente dazu, dass sich die jungen Männer und Frauen gegenseitig kennenlernten, um vorab bereits Fahrgemeinschaften bilden zu können. Weiterhin wurden noch letzte Informationen, die für die Ausbildung bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei wichtig sind, weitergegeben. Ast appellierte an alle, sich zu engagieren und zu lernen. Die Ausbildung dürfe nicht auf die leichte Schulter genommen werden.