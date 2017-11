Weiden/Neustadt. Immer am Rosenmontag und Faschingsdienstag sind Jürgen Laubert und Beate Merkel ausgebucht. Die Präsidenten der Schimmel AG touren von früh bis spät mit ihrem in die Jahre gekommen Glasmacher-Gaul und seinem Tross durch den Landkreis und nach Weiden. Die trinkfesten Rosstäuscher sammeln Geld für soziale Zwecke.

Die Liste mit Unternehmen, Banken und Rathäusern, die bei der feuchtfröhlichen Pferdeversteigerung dabei sein wollen, wird stets länger, bestätigen Laubert und Merkel beim alljährlichen Besuch beim "Neuen Tag". Es wird offenbar immer mehr zu einer Frage der Ehre für die Betriebe, dass die Schimmel AG bei ihnen aufkreuzt. Angesichts voller Auftragsbücher leisten sie gerne einen Beitrag für die Allgemeinheit. Bei der Oberpfälzischen Waggon-Service GmbH (OWS) war dazu sogar der Eigentümer aus München, Christian Knape, angereist.Das Ergebnis der in Bayern einmaligen Wohlfahrtsaktion ist ein hoher fünfstelliger Betrag, den die Schimmel AG in diesen Wochen für gute Zwecke spendet. In den Genuss einer finanziellen Zuwendung kommen Kindergärten, die Fußballjugend in Schirmitz oder die Palliativstation.Bei Oberpfalz-Medien sind die Betriebsratschefs Laubert von der OWS und seine Kollegin Merkel von Pilkington in Weiherhammer Stammkunden. Die "ehrenwerten Schlawiner" übergaben einer strahlenden "Lichtblicke"-Schirmherrin Elisabeth Wittmann 2000 Euro. "Bei 'Lichtblicke' ist das Geld bestens angelegt."