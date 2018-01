Weiden/Altenstadt. Fast 50 Millionen Kinder sind laut Unicef auf der Flucht vor Konflikten und Armut. Oft haben sie ihre Eltern und Familien verloren oder leben am Rande der Gesellschaft. Seit 1999 kümmern sich Kinder über Grenzen hinweg um ihre Altersgenossen und bereiten ihnen zu Weihnachten mit der "Aktion Kinder helfen Kindern!" eine besondere Überraschung. 114 Pakete und 6 große Kisten mit Spielzeug, Wäsche und Hygieneartikeln sind das diesjährige Ergebnis der Aktionsgruppe in Weiden. Insgesamt kamen in der ganzen Region 1960 Pakete zusammen.

Im Raum Weiden wurde das gute Ergebnis durch die Unterstützung vieler Helfer möglich. Dazu gehören die Mittelschule und die Grundschule in Altenstadt/WN. Das Engagement zeigt ein großes Herz der Bürger für Mitmenschen. Inzwischen sind die Pakete auf dem Weg nach Bosnien-Herzegowina und werden dort an Kinder in Not verteilt.Während die Pakete Kinder und ihre Familienangehörigen glücklich machen, helfen Geldspenden nicht nur zur Finanzierung der Aktion, sondern darüber hinaus. Mittlerweile werden in einigen Ländern ganzjährig Projekte unterstützt, die Familien ein besseres Leben ermöglichen. Die Adventgemeinde Weiden dankt allen Kindern und Ehrenamtlichen und Firmen für das vielfältige Engagement zugunsten der "Aktion Kinder helfen Kindern", die jetzt schon zum 18. Mal durchgeführt wurde.