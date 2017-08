Wenn Marine Oganisjan glücklich ist, singt sie. Doch oft bleibt sie stumm - weil der Vater tot ist, die Abschiebung droht und niemand das versteht.

Für Vater alles aufgegeben

"Top integriert"

Hoffen auf Asyl

Der Richter hat gesagt: "Ich hätte gerne einer Familie wie ihnen geholfen, aber die politischen Gründe sind nicht ausreichend." Aber wie können wir jetzt zurück? Marine Oganisjan

Letzte Hoffnung Verwaltungsgericht Nur noch ein Gerichtsurteil kann die Abschiebung von Marine Oganisjan verhindern. Im ersten Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Regensburg, als es um den Asylantrag ging, hatte sie keinen Erfolg. Diesmal betrifft die Klage eine Ausbildungsduldung - Marine will Sport- und Fitnesskauffrau werden - und die Aussetzung der Abschiebung. Die Erlaubnis für eine Ausbildung wurde zuvor abgelehnt. Dass es überhaupt so weit kommen konnte, verstehen viele nicht, zum Beispiel bei der Arbeitsagentur Weiden. Klaus Gredinger, Teamleiter des Arbeitgeberservice, setzt sich schon lange dafür ein, dass Marine eine Ausbildung machen darf. "Wir haben derzeit 600 freie Ausbildungsplätze, niemandem wird ein Ausbildungsplatz weggenommen." Marine habe ihre Einstiegsqualifikation hervorragend abgeschlossen, zwischenzeitlich auch den Quali erworben, sei längst integriert. Gredinger hat diese Argumente bei der Zentralen Ausländerbehörde vorgetragen, aber kein Gehör gefunden. Enttäuscht ist auch Reinhold Birner, ehrenamtlicher Helfer von Asylbewerbern. "Seit 30 Monaten setze ich mich für Marine ein." Er zählt eine lange Liste mit bekannten Unterstützern auf, unter anderem OB Kurt Seggewiß, Landtagsabgeordnete Annette Karl oder Berufsschulleiter Josef Weilhammer, die alle schon für Marine "gekämpft" hätten. Eile sei geboten, denn die Ausbildung solle am 7. August beginnen. Auch die Interessen des Ausbildungsbetriebs seien zu berücksichtigen. Birner deutet an, dass der Petitionsausschuss des bayerischen Landtags eingeschaltet werden könnte. "Eine Unterstützerliste dafür unterschreibe ich jederzeit", sagt Gredinger vom Arbeitsamt. (sbü)

Wenn Marine Oganisjan vom Singen erzählt, lächelt sie und schaut aus dem Fenster: "Das ist der Grund meines Lebens." Seit ihrer Kindheit singt und tanzt sie, zuletzt bei einem Konzert in der Europaberufsschule . Doch ein Jahr hat Marine fast gar nicht gesungen. Nur daheim, ganz leise. "Mein Vater ist im letzten Jahr gestorben. Wie kann ich da singen, tanzen, fröhlich sein?" Sie starrt auf den Tisch, ihre Stimme bricht kurz ab, sie schluckt. "Lungenkrebs, am Ende hatte er überall Metastasen." Marines Handy surrt. Sie entschuldigt sich, liest schnell die Nachricht, entspannt sich wieder. Keine Neuigkeit zu ihrer drohenden Abschiebung. Noch darf sie bleiben. Noch darf die 22-Jährige mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder in Weiden leben.Warum kam die Familie aus Ternopol in der West-Ukraine in die Oberpfalz? "Wegen der Krankheit meines Vaters. Wir haben versucht, für ihn alles zu machen. Die Ärzte haben uns vorgeschlagen, nach Deutschland zu gehen, weil dort die Behandlung sehr gut ist. Wir verkauften unsere Wohnung, um Krankenhaus und Medikamente zu bezahlen." Mutter und Vater stammen aus Armenien, er war zum Studieren in die Ukraine gekommen, arbeitete dort zuletzt als selbstständiger Kaufmann. Seinen Job gab er auf. Alles, um wieder gesund zu werden.So landet die Familie 2014 im Camp Pitman. "Das war schlimm, sehr schlimm", erzählt Marine. "Am ersten Tag als wir umgezogen sind, lag da ein Mann im Flur mit einem Messer im Bauch. Seitdem waren wir jeden Tag gespannt, was kommt." Immer am Morgen fegt sie die Scherben vom Flur, damit der Bruder spielen kann. "Es war auch sehr laut. Musik bis tief in der Nacht. Aber mein Vater brauchte Ruhe." Der Mann kommt in ärztliche Behandlung in Weiden. "Es war schwer, in einem fremden Land. Wir mussten bei Null anfangen. Und dann jeden Tag die Hoffnung, dass es besser wird." Dass der Vater wieder gesund werde.Alles läuft gut, zunächst. Die Familie bekommt eine der seltenen Wohnungen in Weiden am Stockerhut, Marine macht den Hauptschulabschluss und die Mittlere Reife. Sie spricht sehr gut Deutsch. "Ich hab mich in die deutsche Grammatik verliebt. Wann kommt der Dativ, wann der Akkusativ. Meine Lehrerin hat gesagt, ich kann sogar Germanistik studieren." Der Bruder Arman ist neun Jahre alt und hat Spaß in der Schule. "Mittlerweile denkt er in Deutsch. Seine Muttersprache Armenisch darf er aber auch nicht vergessen." Die Familie ist, um es im politischen Jargon auszudrücken, "top integriert".Dem Vater jedoch geht es immer schlechter, der Krebs breitet sich im ganzen Körper aus. "Nicht nur einen Tag, nicht nur ein Jahr, haben wir die Kissen voll geweint." Die Tränen, das Hoffen, die Behandlungen, nichts hilft: Am 6. März 2016 stirbt Robert Oganisjan im Alter von 49 Jahren. Er hinterlässt seine Frau Goar mit ihren drei gemeinsamen Kinder - die älteste Tochter lebt in Russland. Und viel Angst und Unsicherheit. Die Familie hat einen Abschiebebescheid bekommen. "Ich habe drei Seiten geschrieben und sie dem Richter in Regensburg vorgelesen. Ich habe ihn so gebeten, dass wir bleiben können. Er hat gesagt: ,Ich hätte gerne einer Familie wie der ihren geholfen, aber die politischen Gründe sind nicht ausreichend.' Aber wie können wir jetzt zurück?"Marines große schwarz-geschminkte Augen suchen im Raum umher, als läge dort die Antwort. Doch die findet sie weder in den Gesichtern ihrer Gesprächspartner noch im Paragraphen-Geflecht des Rechts. Das besagt nur, dass die Ukraine ein sicheres Herkunftsland ist, und dass Asyl erhält, wer eine "begründete Furcht vor Verfolgung" hat. "Es schaut nicht gut aus", gibt Marine zu. Ihre letzte Chance: Mutter und Tochter haben eine Duldung wegen ihrer Ausbildung beantragt. Goar lernt Krankenpflegehelferin. Marine hat vor sechs Monaten einen Ausbildungsvertrag zur Sport- und Fitness-Kauffrau unterschrieben.Die Familie hat viele prominente Unterstützer aus der Politik. "Alle wundern sich, dass wir weg müssen", sagt sie. Ob sie bleiben dürfen, entscheidet sich in den nächsten Wochen. "Was sollen wir in der Ukraine. Wir haben keine Wohnung und kein Geld mehr, es gibt wenig Arbeit, keine soziale Sicherung. Ich fühle mich gut in Weiden. Die Großstadt ist zwar schön. Aber wenn ich hierher komme, bin ich zu Hause." Ihr Wunsch: Dass die Unsicherheit endlich endet. "Ich möchte meinen Briefkasten nicht 100 Mal am Tag aufmachen." Und mehr Singen: "Ich will mich bei 'Voice of Germany' bewerben."