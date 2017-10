Die jungen Mädchen gingen ein und aus in der Wohnung des 22-Jährigen. Etwa zwei Monate hatte der Arbeitslose eine Beziehung mit einer 16-Jährigen, einige Wochen auch mit einer 14-Jährigen. In einer Tischschublade hatte er immer etwas "Gras" vorrätig.

Wegen Abgabe von Rauschgift an Minderjährige steht er nun vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Weiden. Er soll seine Freundinnen im September/Oktober 2016 stets etwas davon mitrauchen haben lassen - auch ein 12, später 13 Jahre altes Kind. Die jungen Frauen bestätigten dies im Zeugenstand. Sie sagten auch aus, dass der Weidener das Marihuana in einer Unterkunft für Asylbewerber bekommen habe und die 16-Jährige dann an dem Joint habe ziehen dürfen. Allerdings gaben die Zeuginnen an, dass sie alle schon vorher rauschgifterfahren gewesen waren.Der Angeklagte, vorgeführt aus der Justizvollzugsanstalt Ebrach, bestritt mit Hilfe seines Verteidigers Rouven Colbatz die Abgabe von Drogen. Der 22-Jährige gab zu, in einer Asylbewerberunterkunft Marihuana konsumiert zu haben. Niemals habe er aber die minderjährige Schülerin mitrauchen lassen. Die Mädchen wollten ihm "eins reinwürgen", vermutete der Angeklagte.Sein Bundeszentralregister verriet Einiges. Nach drei Verurteilungen wegen Hausfriedensbruchs und Diebstahls, die weitgehend ungeahndet blieben, erfolgte im Januar 2016 eine Verurteilung zu zweieinviertel Jahren, weil er einer 14-Jährigen Rauschgift überlassen hatte. Für die Vollstreckung dieser Strafe hatte Rechtsanwalt Colbatz jedoch einen Aufschub erwirken können. Sein Mandant sollte die Chance auf eine Therapie bekommen. Colbatz stellte die Frage, warum sein Mandant ausgerechnet in dieser Situation in gleicher Weise wieder straffällig hätte werden sollen.Einer der Zeugen hat sich in die Türkei abgesetzt, da die Polizei wegen eines Sexualdelikts hinter diesem her ist. Ein Polizist war am Donnerstag verhindert. Ihn will Colbatz unbedingt noch im Zeugenstand sehen. Deshalb vertagte Vorsitzender Richter Amtsgerichtsdirektor Gerhard Heindl die Verhandlung bis zum 9. Oktober um 11 Uhr.