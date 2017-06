Der Mann hat ein schweres Problem mit dem Alkohol. Nun hat der 22-Jährige ein weiteres. Er muss für sechs Monate "einrücken".

(rns) Auf der langen Vorstrafenliste des Angeklagten vor dem Berufungsgericht tauchten immer wieder die gleichen Delikte auf: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und auch Diebstahl.Zuletzt war er am 14. September 2016 wegen Beleidigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung zu sieben Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Zwei Wochen später leistete sich der Mann Folgendes: Als ihn zwei Polizisten um 0:50 Uhr in der Johannisstraße nach seinem Personalausweis fragten, warf er ihnen diesen vor die Füße. Dazu lieferte er äußerst unappetitliche Kommentare und Beleidigungen. Die Beamten fotografierte er mit seinem Handy und versandte diese Bilder an einen Bekannten. Dem Ganzen setzte er die Krone auf, indem er den Beamten 80 Euro bot, für den Fall, dass sie "die Sache vergessen".Bei der Festnahme drohte er den Polizisten, sie in den Hals zu stechen und umzubringen. Bei der Verbringung in das Polizeiauto leistete der Ledige heftigen Widerstand. Nach einer Nacht in der Ausnüchterungszelle war der Mann aus dem Landkreis Neustadt/WN noch nicht klüger. Bei seiner Entlassung beschimpfte er die Polizisten als "Spastis" und "Opfer". Das Amtsgericht verurteilte ihn wegen all dieser Taten zu sechs Monaten "ohne". Dagegen legte der Mann mit Hilfe seines Anwalts Johannes Zintl Berufung ein. Ziel: noch einmal Bewährung zu bekommen.Der Berufungsrichter, Landgerichtsvizepräsident Georg Grüner, machte von Anfang an klar, dass dieses Begehren wenig aussichtsreich sei. Wenn man zwei Wochen nach einer Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe eine einschlägige Tat begehe, werde man "in ganz Bayern keinen Richter finden, der nochmals Bewährung gibt". Vielmehr könne der Schuss nach hinten losgehen. Denn auch die Staatsanwaltschaft hatte Berufung eingelegt, mit dem Ziel einer höheren Bestrafung. Staatsanwalt Peter Frischholz machte darauf aufmerksam, dass in der Zwischenzeit "schon wieder etwas vorgefallen" ist. Im März hatte es eine körperliche Auseinandersetzung mit einem Nachbarn gegeben.Da half auch Anwalt Zintls Einwand nichts, dass sich sein Mandant jetzt in eine therapeutische Maßnahme wegen seiner Alkoholsucht begeben hat. Grüner riet dringend zur Rücknahme der Berufung, was dann auch geschah. Auch der Staatsanwalt zog seine Berufung zurück.