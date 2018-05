Haschischhändler "Abud" begann 2016 eine Lehre als Küchenhelfer in einer Kantine. Nach einem halben Jahr warf er hin. Die Einstiegsqualifizierung wird mit 231 Euro im Monat vergütet. So viel verdiente der 23-Jährige aus Damaskus mit seinen Rauschgiftgeschäften oft an einem Tag. Insgesamt hat er von April 2016 bis August 2017 in Amberg und Weiden mehrere Kilo Haschisch verkauft. Ein Kriminalbeamter sprach von "massiven Gewinnen".

Die 1. große Strafkammer verurteilte den 23-Jährigen am Montag zu 3 Jahren 11 Monaten Haft. Das Urteil war nach dem Verständigungsgespräch vom Freitag keine Überraschung: Es liegt in der Mitte des in Aussicht gestellten Strafrahmens. Von der ursprünglichen Anklage blieben neun Fälle des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge übrig: 2,75 Kilo Hasch plus 150 Ecstasy-Tabletten. 39 kleine Deals wurden gestrichen. Im Gegenzug war der Angeklagte geständig. Vorsitzender Richter Gerhard Heindl verkündete nach eineinhalb Turbo-Prozesstagen das Urteil.Bei mindestens fünf Euro Gewinn pro Gramm ergibt sich ein Verdienst von Minimum 13 525 Euro. Das Gericht sprach als Nebenstrafe aus, diese Summe als Wertersatz einzuziehen. Ob das einzutreiben ist? Bei der Festnahme hatte die Kriminalpolizei zumindest 2800 Euro in bar sichergestellt. Der 23-Jährige bezog monatlich 390 Euro an Sozialleistungen.Der 23-Jährige versuchte es am Montag mit einer Entschuldigung beim Gericht: "Als ich nach Deutschland gekommen bin, wollte ich kein schlechtes Leben führen." Andererseits hätte die Familie in Syrien - Mutter und zwei Schwestern - seine Unterstützung erwartet: "Ich bin der einzige Mann in der Familie." Das Haus der Familie sei im Bürgerkrieg zerbombt worden."Das waren keine Kleindealereien, sondern knallharte Geschäfte im Kilo-Bereich", so Richter Heindl. Er sieht Anhaltspunkte für massive kriminelle Energie. Staatsanwalt Hans-Jürgen Schnappauf plädierte auf vier Jahre, ohne Geständnis hätte der Angeklagte mit fünf oder sechs Jahren rechnen müssen. Verteidiger Tobias Konze sah den Mandanten auf dem Weg in ein straffreies Leben: "Er hat's kapiert." Der von der Familie engagierte Wahlverteidiger Dr. Gunther Haberl legte Wert darauf, dass der 23-Jährige "nicht der allereinzigste" war, der in der Amberger Unterkunft mit Rauschgift gehandelt hat.Das bestätigte ein Amberger Kriminalbeamter. Bei einer Razzia wurde man in einigen Zimmer fündig. Ein Iraker nannte "Abud" aus Weiden als seine Quelle. In Amberg kam es nach der Festnahme des Irakers zu 20 Folgeverfahren gegen Abnehmer. Parallel startete die Weidener Kripo die Telefonüberwachung von "Abud", die zu 24 Kunden, Kurieren und Händlern führte. Insgesamt zählte man 80 Handelsdelikte, so ein Ermittler.