24 Kinder feiern in Herz Jesu Erstkommunion

In der Herz-Jesu-Kirche feierten am Sonntag 13 Buben und elf Mädchen ihre Erstkommunion. Stadtpfarrer Gerhard Pausch stellte als Beispiel für kirchliche Verbundenheit Trauben, Weinstock und Weinberg in den Mittelpunkt seiner Festpredigt. Die Kinder waren monatelang, unter anderem bei mehreren Wegegottesdiensten, unterstützt von Pfarrvikar Andreas Reber, Gemeindereferentin Doris Schmidt und dem Kindergottesdienstteam unter Leitung von Renate Kaudel auf ihren großen Tag vorbereitet worden. Bild: Kunz