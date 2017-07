Es schüttet, ein Orkan fegt über Weiden. Stadtteile sind von Hochwasser bedroht, Stromleitungen gekappt. In diesem Szenario ist das Technische Hilfswerk gefragt. Zwar handelt es sich nur um eine Übung - aber auch die fordert alles von den Ehrenamtlichen.

24 Stunden lief die Übung namens "Sommersturm". Die 35 Einsatzkräfte wurden von einem Einsatz zum nächsten gerufen. Zunächst ging es zum Nordwehr am Hammerweg, wo Treibgut das Wasser gefährlich anstaute und auch noch zwei Gefahrstoff-Behälter im Wasser trieben. Mit einem Boot fuhr die Bergungsgruppe zur Erkundung.Nach einer Überprüfung durch den Zugtrupp stand fest, dass die hochgefährlichen Inhalte nicht mehr enthalten waren, weil das Hochwasser die leeren Behälter aus einem Betrieb flussaufwärts angespült hatte. Nach dieser Entwarnung wurden die Baumstämme gesichert und mittels Seilwinde an Land gezogen.Weitere Einsätze spielten sich ab auf dem Dach des Witt-Warenverteilzentrums (verletzte Arbeiter bergen), bei einem Regenrückhaltebecken in Frauenricht oder bei der Firma OWS: Dort waren ein Zug und ein Auto kollidiert. Bei ihrem Einsatz mussten sich die THW-Kräfte unter anderem zu den laut schreienden Zuginsassen - verkörpert von Statisten des Roten Kreuzes - vorarbeiten. Zum großen Finale hatten sich die Kräfte zu einem Auto vorzukämpfen. Und zwar zu einem, das von einem Erdrutsch verschüttet wurde, wobei der Weg auch noch von Betonblöcken versperrt ist.Nach 24 Stunden, wenig Schlaf und enormen Anstrengungen zog Übungsleiter Andreas Duschner ein überwiegend sehr positives Fazit. Gleichzeitig dankte er nicht nur den unterstützenden Kameraden vom THW Nabburg, sondern auch der THW-Köchin Hannelore Hammerl, die leckeres Essen gekocht hatte - und vor allem eine Menge Kaffee.___Mehr Bilder und Informationen: