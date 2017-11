Nur 24 Tage lang läuft der Christkindlmarkt dieses Jahr, knapp eine Woche kürzer als 2016. Diese Zeit wollen die Veranstalter aber voll ausnutzen, mit vielen Angeboten für Kinder und Erwachsene.

Neuer Nikolausruf Die Fenster bleiben aufgrund des Gerüstes um das Alte Rathaus geschlossen: Nikolaus und Engel steigen bei der Adventskalenderaktion stattdessen die Freitreppe des Alten Rathauses hinunter. Dass der traditionelle Ruf der Kinder - "Nikolaus mach die Fenster auf" - nicht passt, war schon lange klar. Bei der Pressekonferenz zum Christkindlmarkt-Programm wollte Andrea Schild-Janker noch nicht verraten, wie die neue Losung lautet, mit der die Kinder den Nikolaus die Treppe herunterlocken. "Das bleibt ein Geheimnis bis zum Schluss", sagt sie und schürt weihnachtliche Vorfreude. Doch das gelingt ihr dann doch nicht. Am Abend lüftete Radio Ramasuri das Geheimnis: "Nikolaus, Nikolaus, komm zu uns Kindern raus". Die neue Losung kam von der siebenjährigen Eva aus Weiden. (blu)

Schuld für die kurze Marktzeit ist aber der Kalender: Nachdem vergangenes Jahr die längstmögliche Adventszeit war, ist heuer die kürzestmögliche. Denn dieses Jahr fällt Heiligabend auf einen Sonntag. Die Adventszeit endet also pünktlich zum 24. Dezember. Vergangenes Jahr fiel Weihnachten auf einen Samstag, der 4. Advent kam erst acht Tage später. Demzufolge ist heuer der 1. Advent auch sehr spät, am 3. Dezember.Das hat schwerwiegende Folgen für wichtige Termine im Weidener Stadtkalender: Kathreinmarkt und Christkindlmarkt. Der Kathreinmarkt nämlich findet in Weiden immer am letzten Sonntag vor dem 1. Advent statt, diesmal also am 26. November. "Das ist Tradition. ,Kathrein stellt den Tanz', heißt es ja auch. Nach dem Kathreintanz beginnt die stille Zeit", erklärt Petra Vorsatz vom Kulturamt. Früher seien den ganzen Advent über Tanzveranstaltungen verboten gewesen. "Daran hält sich heutzutage natürlich kein Mensch mehr." Immer am Donnerstag vor dem 1. Advent - also am 30. November - beginnt der Weidener Christkindlmarkt. Ende ist wie vergangenes Jahr am 23. Dezember. Um 17 Uhr eröffnet Bürgermeister Jens Meyer, musikalisch umrahmt von einem Posaunenchor. Auch der Nikolaus lässt sich mit Knecht und Engeln schon einmal blicken und bringt Geschenke mit.Ab dem 1. Dezember ist dann freitags, sonntags und mittwochs, jeweils von 18 bis 20 Uhr, die Musikhütte geöffnet. Dort geht, Kathreinerl zum Trotz, die Party ab. Neben den üblichen Verdächtigen wie zum Beispiel "Paul & Norman" am 1. Dezember und der "Neisteder Zoiglmusi" am 10. Dezember kommen ganz neu die "Ramona Fink Gospel Group" am 17. Dezember und, nach einem Jahr Pause, "Johnny Gold" am 22. Dezember. Auch die Kinder kommen auf ihre Kosten: Neben der täglichen Adventkalenderaktion von 1. bis 24. Dezember, die dieses Jahr auf der Rathaustreppe stattfindet, kommt der Heilige Nikolaus am 5. Dezember, um 16.30 Uhr, zur Fotosession. An den Donnerstagen danach, also am 7., 14. und 21., gibt es weitere Aktionen, wie Kasperletheater und Kinderschminken. Programmhefte, die alle Termine von Kathreinsonntag bis Januar 2018 ankündigen, verteilen Andrea Schild-Janker vom Stadtmarketing und die Marktleute bereits im Umkreis von 40 Kilometern. "Wer das Programm also in Moosbach beim Bäcker findet, muss sich nicht wundern", erzählt Schild-Janker.Für den letzten Tag haben sich die Organisatoren noch etwas ganz Neues ausgedacht: Alle 65 Weihnachtsbäume, die auf dem Christkindlmarkt herumstehen, können Selbstabholer am 23. Dezember ab 19 Uhr mitnehmen.___Weitere Informationen zu Weihnachtsaktionen in Weiden: http://stadtmarketing-weiden.de/